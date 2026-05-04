Je li u šoldima sve? Dalmatinci otkrili zašto se nikada iz Zagreba ne bi vratili 'doli'

Puno mu je prijatelja, kaže, otišlo iz Dalmacije u Zagreb jer su puno veće poslovne mogućnosti pa ga zanima imaju li oni s istim iskustvom želju za povratkom. "Je li Zagreb postao vaš trajni dom i fali li vam more, sunce i život na jugu?", pita na Redditu pa dodaje kako zna da je većina dobili dobre poslove "ali zar je stvarno to jedino bitno?".

"Kao neko iz Dalmacije tko je proveo dobar dio života u Zagrebu, mogu reći da kod nas doli uopće nije lipše nego u Zagrebu. Zagreb je vrhunski grad za život i itekako ima dušu", piše u jednom od odgovora na objavu, u drugom se dodaje: "Ima Zagreb sunce. Ima i zelenilo, šume i planine. Ima savršenu geolokaciju, kvalitetu života, jedino kaj nema jest slana voda , a nju ionako nemreš piti".

Netko, pak, kaže kako mu fali bura, more. "Fali mi čut blagajnicu kako kaže da nešto košta 5 eura i 'dvajst' a ne 'dvadeset' centi. Fali mi toliko stvari...", nabraja. Ipak, kaže, nikad se neće vratiti u Dalmaciju jer ima toliko stvari od kojih mu je bilo drago pobjeći. "Ne volim mentalitet manjih gradova. 'Što će ljudi reći?'. Ne volim bit negdi di kad odem u šetnju svako me zna i ne mogu samo biti anonimna osoba u masi. Ne volim što se sve vrti oko turizma i ostatak godine van sezone je cijela regija 'ghost town'. Ne volim toliko puno toga", kaže.

Zagreb mu je, ističe, novi dom i drag mu je. "Stvarno super misto za život sa super ljudima. Često znan reći prijateljima: 'Da Zagreb ima more, bia bi najbolji grad na svitu' i toga se držim. Koncept odlaska na plažu nakon posla ili stresnog dana je nešto što mi užasno fali. Ne postoji zamjena za to. Fali mi j****a... Ali znam da mi je ode bolje", zaključuje.

Jedna Splićanka dodaje kako se u Zagrebu osjeća ugodnije. "Nije sramota imat hobije, nije sramota da ti je stalo da politike, nije sramota da sjediš u parku na dekici i rastežeš se, nitko te "ne vata u đir", nekako je - ozbiljnije? Meni to paše. Veći grad, manje te ljudi gleda, a opet nije hladan. Plus, okružen je zelenim zonama sa svih strana i sve su super. U Splitu se nikad ne bi usudila s curom držat za ruku, u Zagrebu mi to nije problem. Kiša je zajeb, al ne pada tako često, a i u Splitu je depra kad padne mrak u 4 popodne zimi, a imaš manje stvari za radit nego u Zagrebu", tvrdi.