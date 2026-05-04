Pridružite se prvoj utrci stubama Gornjeg grada ove subote! Ovdje su detalji

Nekoliko stotina stepenica zagrebačkog Gornjeg grada proći će se na prvoj utrci "Stubama Gornjeg grada – Medveščaka" koja će se održati u subotu, 9. svibnja, sa startom u 10 sati u parku Opatovina. Utrka se priprema povodom Dana Europe i Dana pobjede nad fašizmom, a organizatori su Vijeće Gradske četvrti Gornji grad – Medveščak i Zagrebački atletski savez, dok je Atletski klub Maksimir bio zadužen za tehničku provedbu.

Suorganizator Neven Kovačev, iz Atletskog kluba Maksimir, objasnio nam je kako ruta prolazi javnim stubama Gradske četvrti Gornjeg grada – Medveščak. Dugačka je 5,3 kilometara, a start i cilj je na južnom dijelu parka Opatovina. – Trkači kreću niz stube biskupa Duha prema Tkalčićevoj, zatim prelaze ulicu i penju se Mlinskim stubama do Radićeve i Kamenitih vrata. Dalje prolaze Gornjim gradom i Strossmayerovim šetalištem, spuštaju se do Mesničke pa nastavljaju kroz Streljačku, Tuškanac i Dubravkin put. Na kraju Dubravkinog puta dolaze do Jurjevske ulice, najsjevernije točke utrke. Povratak vodi kroz perivoj Srpanjskih žrtava, niz stube prema Mlinarskoj i Medvedgradskoj te zatim Tkalčićevom do cilja – kazao nam je Kovačev.

Okupljanje započinje već oko devet sati, startnine nema, dodao je Kovačev, a prijaviti se mogu svi zainteresirani. – Prijave su već otvorene i javno dostupne na internetu, na web stranici Atletskog kluba Maksimir . Svi zainteresirani mogu se prijaviti do samog dana utrke, ali i na dan utrke na licu mjesta u startno ciljnom prostoru – rekao nam je i istaknuo kako se očekuje stotinjak sudionika.

– Očekujemo da će se taj broj, naravno, još nešto povećati jer su prijave otvorene sve do dana utrke. Na licu mjesta bit će podjela startnih brojeva do 9.50 sati – istaknuo je Kovačev. Utrka bi trebala završiti oko 11 sati, nakon čega slijedi proglašenje pobjednika, dodao je. Onim najboljim trkačima u muškoj i ženskoj kategoriji bit će dodijeljen pehar, dok za prva tri mjesta medalja, odvojeno za muškarce i žene. Na cilju će biti osigurana i okrjepa, odnosno voda i sok, dodao je.

Treba imati na umu da utrka nije jednostavna, s obzirom na to da se radi o trčanju stubama, istaknuo je Kovačev pa je trkačima stoga savjetovao da prilagode svoj tempo specifičnosti rute. – Najvažnije je ne krenuti prebrzo. Već na samom početku slijede stube biskupa Duha niz koje se spušta, a odmah nakon prelaska Tkalčićeve trkače očekuju Mlinske stube uz strmi uspon. Taj početni dio je vrlo intenzivan, a sličnih uspona i spuštanja ima još tijekom utrke – kazao je. Planira li se utrka pretvoriti u tradicionalan događaj, pitali smo ga na što nam je Kovačev odgovorio potvrdno. – Voljeli bismo da utrka postane nešto tradicionalno u Zagrebu i da naša suradnja s Gradskom četvrti postane tradicionalna – dodao je.