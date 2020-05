Zbog planiranih radova na vodoopskrbnom sustavu potrošači u ulicama Sveti Duh (od ulice Kruškovac do Ilice), Dražice, Kuniščak (od ulice Sveti Duh do Šestinskog dola) i dijelu ulice Grada Gualdo Tadino (od ulice Kuniščak do Grada Gualdo Tadino k.br. 15) danas su do 18 sati bez vode. Za vrijeme radova opskrba pitkom vodom bit će osigurana autocisternama.



Zbog puknuća cjevovoda, bez vode su potrošači u ulici Vrbik II. Opskrba pitkom vodom osigurana je autocisternom.