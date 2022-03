Bez vode stanovnici pet zagrebačkih ulica, i to u po cijelom Zagrebu

Zagrepčani koji žive u ulicama čak različite gradske četvrti jutros su se probudili bez vode. Tako Holding javlja da su u tijeku radovi na vodoopskrbnom sustavu u Ulici Mirka Bedeka u Hrvatskom Leskovcu, a zbog planiranih radova na vodoopskrbnom sustavu u ulici Novački zavoj, bez opskrbe vodom su potrošači u dijelu Novačke ulice (od kbr. 39 do križanja s ulicom Pesteri) u Gornjoj Dubravi​ i to do 14 sati. Opskrba pitkom vodom osigurana je autocisternama.

Bez vode su i potrošači u, ulici Lisičina u Vrapču te Ulici Benedikta Vinkovića na Medveščaku.