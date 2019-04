Bandić Peteku: Vi ste zaljubljeni u mene, htjeli bi da mi živimo zajedno

Stiže skela, prva je na redu fasada, a onda uređenje interijera. I kreće se odmah nakon 1. lipnja, kad sadašnjim zakupcima istekne ugovor – plan za kino Europa na skupštinskom aktualcu danas je, doduše ne baš detaljno, ali ipak pojasnio gradonačelnik Milan Bandić. Odgovarao je na pitanje Tomislava Tomaševića iz Zagreb je naš, kojeg je zanimalo zašto dosadašnji zakupci ne mogu ostati u prostoru dok ne krene sama obnova jer za radove još nije raspisan ni natječaj, a novac za nju nabavit će se tek rebalansom proračuna.

- Do zadnjeg dana u kinu bit će ekipa koja je sada. Do 1. lipnja. Onda ide obnova kina, a nakon toga natječaj za zakup, na kojem nije isključen nitko, pa ni postojeći zakupci. Neće se ništa mijenjati, to ostaje art kino – rekao je Bandić, dok je Tomašević kazao da se tako obećavala i dvorana za kulturne sadržaje, kao i ona za javne tribine u Centru Cvjetni dok je trajala borba za Varšavsku, od kojih na kraju nije bilo ništa.

- Spominje se šank u kinu Europa. Ja sam za to da se on iz kina u potpunosti makne. Ali na njega je sigurno oko bacio netko iz vaše familije ili neki kum. A sadašnja ekipa iz kina vjerojatno ne osjeća Hrvatsku kao vi – rekao je Tomašević, referirajući se na snimke koje su puštene na suđenju u aferi Agram. Da on pripada „šank liniji“, rekao mu je gradonačelnik.

- Nema pogađanja. Ugovor vrijedi ili ne vrijedi, ili je istekao ili nije. Znate da je Boris T. Matić silovanim ženama Vukovara za njihovu tribinu fakturirao račun od 30 tisuća kuna. Tako, evo, on osjeća Hrvatsku – zaključio je Bandić. Pitali su ga zastupnici i za Manhattan, za obnovu fasada u sklopu New Deala, ali i za zapošljavanje obitelji u gradskoj upravi, dok im je gradonačelnik obećavao pisane odgovore uz poruku da su svi u njega zaljubljeni i da bi „sigurno s njim voljeli živjeti“.

Sjednicom je dosad predsjedala potpredsjednica Skupštine Ana Stavljenić Rukavina jer je Andrija Mikulić postao državni inspektor, a sad se očekuje izbor novog čelnika gradskog parlamenta Drage Prgometa. Kao novi zastupnik HDZ-a prisegnuo je jutros Ivan Kujundžić.

Aktualni sat zagrebačke oporba je iskoristila i kako bi Bandića provocirala pitanjem "Osjeća li Grad Zagreb i Hrvatsku", a prozivani Bandić im je uzvraćao kako "postavljaju iracionalna pitanja jer su zaljubljeni u njega". Oporba je, naime, svojim pitanjima aludirala na jednu od poruka s tonskog zapisa puštenog na suđenju u aferi Agram, a na kojoj Bandić viče na suradnika jer njegova rođakinja nije dobila primjerenu plaću u gradskim službama.

Gradski zastupnik Renato Petek (Naprijed Hrvatska-Progresivni savez) usporedio je gradonačelnika s mikromenadžerom kojem svi dolaze po razna odobrenja ustvrdivši da je stvorio sustav upravljanja u kojem građani dobivaju malo, a puno više njegovi rođaci i kumovi. "Osjećate li Grad Zagreb ili osjećate samo potrebe svojih prijatelja, rođaka i kumova?", upitao je Petek.

Za gradonačelnika Bandića to su, kaže, deplasirana pitanja pa je time "deplasirano odgovarati na njih". Peteka je pak uputio da pomoć potraži na nekom drugom mjestu. "Vi ste u biti zaljubljeni u mene. Vi bi htjeli da mi živimo zajedno", kazao je Bandić.

Da je zaljubljen u njega poručio je i Mateju Mišiću (SDP) koji je prigovorio da je prekršen Poslovnik i upitao gradonačelnika je li mu neugodno što nema novca za primjerice žičaru, stadion prugu, ali zato ima za razne "male iz familije".

Bandić je ponovno uvjeravao kako nikakav nije prekršio niti zakon ni svoje ovlasti te je zapošljava isključivo sposobne, a ne podobne. "Iracionalni ste jer ste zaljubljeni", zaključio je zagrebački gradonačelnik.

Skupštinska oporba također je zamjerila gradonačelniku jer šturo i nevoljko odgovara na pitanja najavljujući tek naknadne pisane odgovore.

Tako primjerice Marijana Sumpor ( Nezavisna lista Zagreb) nije dobila konkretan odgovor o raspisivanom natječaju za dio zemljišta na lokaciji Hipodroma na Kajzerici u sklopu projekta "Grad u gradu", a Stanko Kordić (Građansko -liberalni savez) o obnovi fasada stambenih zgrada.

"Ne dolazite na sjednice Gradske skupštine i ne sudjelujete u raspravama, a sada ste odlučili i ne odgovarati na pitanja zastupnika. Time samo pokazujete što mislite o građanima koji su vas birali", ustvrdio je Mišić.

Ivan Ćelić (HDZ) predložio je da se Vrapčanska aleja preimenuje u Aleju Vlade Jukića, prema nedavno preminulom istaknutom hrvatskom psihijatru i dugogodišnjem ravnatelju Klinike za psihijatriju Vrapče, što je Bandić podržao.

