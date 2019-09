'Bilo bi dobro da vam Milanović pokaže memorandum s tvrtkom koja je gradila zračnu luku'

Nakon što je grad Zagreb objavio sadržaj spornog Memoranduma o razumijevanju koji je zagrebački gradonačelnik potpisao s tvrtkom s tvrtkom Eagle Hills Properties u vezi s realizacijom projekta "Grad u Gradu", oglasio se i sam gradonačelnik.

Milan Bandić izjavio je na konferenciji za medije kako je javna objava Memoranduma odgovor na sve pritiske jer on 'pritiscima teško odolijeva'. Zagrebački gradonačelnik najavio je i kako će se rasprava o Konačnom prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) na dnevnom redu Gradske skupštine održati krajem listopada.

Bandić je kazao kako će grad Zagreb odgovoriti na svaku primjedbu koju su poslali građani, te je rekao kako razvoj grada Zagreba ide dalje i da ga ne mogu zaustaviti niti primjedbe. Kazao je kako su te primjedbe prolongirale donošenje GUP-a za mjesec dana.

- Zamislite, piše u novinama da Bandić želi graditi neboder od 200 katova koji će srušiti Most slobode, a ja kažem zašto 200, može 300 katova, a koji neće srušiti most. Jedino što je džabe u svijetu, pa i u Zagrebu je zrak, još jedino to ne plaćamo. Mene fascinira s kojom vi strašću pišete o jednom običnom papiru i o tome napravite cirkus. Mislite da je Bandić žmigavac koji će odustati, rekao je Bandić.

Zagrebački gradonačelnik kaže kako bi bilo dobro da se o memoranduma pita premijera Andreja Plenkovića i sve druge premijere.

- Kako bi bilo dobro da vam Zoran Milanović da memorandum o razumijevanju s tvrtkom koja je gradila zračnu luku. Aj bogati dobijte to, rekao je gradonačelnik koji je naglasio kako su memorandumi neobvezujući i da se mogu dobiti samo od Grada Zagreba, piše Dnevnik.hr.