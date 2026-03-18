Zagreb uvodi veliku novost u sustav otpada! Evo što se mijenja

Jedna je od većih novina zagrebačkog Plana gospodarenja otpadom svakako je uspostava centara za oporabu, u koje će Zagrepčani moći donijeti svoj "funkcionalni" otpad. On će se, u suradnji s obrtničkim radionicama i školama, po potrebi popraviti, obnoviti i restaurirati te ponovno prodavati.

Glavni centar nalazit će se uz odlagalište Jakuševec, gdje je trenutačno takozvana Planinka, na površini od 14.500 kvadrata. Prostor će imati ulaznu "drop-off" zonu s nadstrešnicom, unutar koje će se provoditi trijaža predmeta i materijala pogodnih za ponovnu uporabu, ali i klasično reciklažno dvorište, servisni prostor te radionicu za popravke i pripremu predmeta za ponovnu uporabu. Bit će tu i prodajni dio za rabljene proizvode, uredski dio te javni prostor namijenjen organizaciji edukativnih aktivnosti, radionica i događanja. Manji centar, pak, uspostavit će se na prostoru bivše klaonice u Heinzelovoj ulici, u zasebnoj zgradi.

Ako se pitate na koji način će uopće ti oporabni centri funkcionirati i što će se moći donijeti, podsjetit ćemo kratko samo na Ljubljanu. U tekstu koji smo pisali prije desetak godina, kad smo posjetili tamošnju Snagu, ekvivalent našoj Čistoći, opisali smo kako se uz njihovu komunalnu tvrtku smjestio i second-hand dućan koji po povoljnim cijenama prodaje odbačene pa popravljene predmete. Nabaviti se ondje mogao luster za pet eura, cipele za dva, kožna jakna za 10 ili pak DVD player za sedam eura. A među nekadašnjim otpacima sjedio je i majstor Dragan, koji je stanovnicima Ljubljane besplatno popravljao male kućanske aparate.

– Ništa ne treba baciti. Ako se nešto pokvari, ljudi donesu prvo k meni pa zajedno vidimo što možemo učiniti – isticao je Dragan, čija je ekipa svemu našla novu namjenu. Vješalice za kapute napravili su od peta cipela koje su nekoć služile za lude noćne provode, a i toaletni papir te ručnici za ruke radili su se od ambalaže iz koje se u Ljubljani nekoliko dana prije mlijeko ulijevalo u kave. "Druga roka, super roba", govorili su Slovenci, a tako će, čini se, biti i u Zagrebu.