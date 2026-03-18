FOTO Zagreb utonuo u čaroliju: Pogledajte 50 najatraktivnijih fotografija s prve večeri Festivala svjetla

Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld istaknula je kako ovogodišnje izdanje donosi 36 instalacija te naglasila da instalacija na Gradecu, osim vizualnog spektakla, šalje i važnu poruku o očuvanju prirode i mora.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasio je kako je ovogodišnje otvorenje posebno jer se prvi put održava upravo na platou Gradec. – Ovo je prvi put da je otvorenje na platou Gradec, gdje dosad nije bilo svjetlosne instalacije. Imamo prelijep pogled na Gornji i Donji grad i vjerujem da ćemo ovdje moći još bolje uživati u svjetlosnim projekcijama – rekao je.