Ako ste u zagrebačkom Travnom, dobro gledajte gdje sjedate i hodate

S toplijim danim stigli su i - krpelji. Ove sitne životinjice najbrojnije su u proljeće i rano ljeto, a prema navodima susjeda, u Novom Zagrebu - posebno u Travnom - već ih je mnogo. Obično se skrivaju u visokoj travi te odatle "napadaju" životinje i ljude, a po tijelu mogu hodati i nekoliko sati prije nego se pričvrste, tražeći pogodno mjesto. Jedna je korisnica Facebooka u kvartovskoj grupi napisala da je hodala po Travnom s psom, a ljubimac ih je nekoliko "pokupio" iako su hodali po asfaltu. Susjed joj je na to komentirao kako je u kvartu prava najezda, i to najviše kod crkve i u obližnjem parkiću.

Krpelji se nalaze, ukratko, na listovima i granama grmova, niskom raslinju i u šikarama, ali nerijetko ih se viđa i u parkovima te zaraslim livadama. Najčešće se zaraze prilikom hranjenja na šumskim životinjama i glodavcima, a svojim ubodom zarazu mogu prenijeti i na čovjeka. Zaraženi krpelj na pse može prenijeti piroplazmozu, opasnu i potencijalno smrtonosnu bolest, zbog čega se vlasnicima preporučuje da ljubimce uvijek zaštite ogrlicama ili tabletama. Što se tiče ljudi, prijenosnici su Lajmske bolest, bakterijske infekcije koja, s vremenom, može dovesti i do neuroloških simptoma, poput ukočenog vrata i jakih glavobolja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo zato je dao posebne preporuke oko toga kako se ponašati prilikom boravka na otvorenom. Savjetuju tako da obučete prikladnu odjeću i obuću za boravak u prirodi, poput dugih rukava i zatvorenih cipela, a dobro bi bilo izbjegavati odjeću tamnih boja, na kojoj se krpelj teže uočava. Nisu poželjni ni materijali poput vune i flanela, jer se na njih krpelji lakše zakvače.

FOTO Ovako izgleda luksuz u centru Zagreba. Za kvadrat treba izdvojiti i do 13.000 eura

Hodajte obilježenim stazama, izbjegavajte provlačenje kroz grmlje ako je moguće te redovito primjenjujte sprejeve za odbijanje krpelja na izložene dijelove kože. Nakon povratka iz prirode presvucite odjeću i pažljivo pregledajte cijelo tijelo. Za to obično ima dovoljno vremena jer krpelj, nakon što dospije na domaćina, dosta dugo (nekoliko sati) "šeta" tražeći pogodno mjesto za "ugriz". Kod djece se krpelj često nađe na glavi, zato što je dijete nisko i više se igra u travi nego odrasli, pa lakše može „pokupiti“ krpelja glavom odnosno gornjim dijelom tijela.

Ako ste uočili krpelja na koži važno ga je ukloniti što prije – rizik od infekcije je veći što je krpelj duže pričvršćen. Lakše ga je odstraniti u prvih nekoliko sati nakon uboda. Krpelja nemojte ničim premazivati (alkoholom, kremom, uljem, lakom za nokte, petrolejem ni sl.) niti “paliti” plamenom, ne povlačite ga naglo, ne stišćite niti gnječite, jer se on zbog toga grči i pojačano izlučuje veće količine sekreta i, ako je krpelj zaražen, uzročnika bolesti u ljudsko tijelo, pa se tako lakše prenese zaraza.

Liječniku se ne trebate javljati, osim ako se nakon ugriza krpelja najčešće za 7-10 dana, u roku do četiri tjedna, pojavi osip (pojedinačno ili višestruko crvenilo kože prstenastog do ovalnog oblika koje blijedi u sredini, eritema migrans) i/ili povišena temperatura i zimica. Pojava osipa i/ili temperature i zimice najvjerojatnije je odraz bakterijske infekcije bakterijom (Borrelia burgdorferi) koja se uspješno liječi antibiotikom.