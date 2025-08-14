Ambulanta je trebala biti otvorena u rujnu 2024. Zgrada je dovršena, doktora i pacijenata nema, saznali smo zašto

Radovi na novoj ambulanti su pri kraju, a otvorenje se očekuje krajem rujna. Kazali su tako, u srpnju prošle godine, iz gradske uprave i obradovali stanovnike Gračana, koji se novom objektu vesele otkako su počeli radovi u lipnju 2023. Rujan je, međutim, došao i prošao, za koji tjedan obilježit će se godinu dana od najavljenog roka, no ambulantu stanovnici ovog podsljemenskog naselja još uvijek nemaju. Zgrada je dovršena i opremljena, nova su stabla posađena, parkiralište i natpisi iscrtani, no doktori i pacijenti tek trebaju stići.

Zovu je "zlatnom"

– Problem je u dobivanju potrebnih minimalnih tehničkih uvjeta. Krajem veljače maknute su građevinske skele te je obavljen tehnički pregled, no bilo je problema, pa su se radnici vratili napraviti popravke. Mjesecima su radili po fasadi, prije mjesec dana došao je i namještaj, no još čekamo otvorenje. Pacijenti su posljednje dvije godine raštrkani po ordinacijama u cijelom gradu, putuju kilometrima dok čekaju otvorenje ambulante u naselju. Posebno to teško pada starijima koji se oslanjaju na javni prijevoz – kaže Marijan Kos, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Gračani.

Objekt od 400 kvadrata sagrađen je na mjestu stare ambulante iz 1963. godine, koja je srušena, i to prema projektu tima Njirić plus arhitekti, koji su osvojili prvu nagradu na urbanističko-arhitektonskom natječaju. Radovi gradnje stajali su dva milijuna, odnosno oko 5000 eura po kvadratu, pa ju je zato dio političke oporbe prozvao i "zlatnom" ambulantom. Gradnju novog objekta stanovnici Podsljemena čekaju više od 15 godina, a nakon njegova otvorenja ponovno će u kvartu imati liječnika obiteljske medicine, patronažnu sestru i zubara. Novost je otvorenje pedijatrijske i ginekološke ordinacije.

– Nešto se čudno događa oko ginekologije. Dom zdravlja Zagreb – Centar objavio je da se ginekološka ordinacija već ovog tjedna seli u novu ambulantu. Naknadno sam saznao da je to bila dezinformacija. A jutros sam vidio trudnice kako kruže oko zgrade i proviruju kroz zaključana vrata u vrijeme kad bi ordinacija, prema najavama, trebala raditi – kaže Kos, a što se događa, upitom Domu zdravlja pokušali smo doznati i mi. Odgovor smo, pak, dobili iz Grada.

– Očevid Ministarstva zdravstva specijalističke ginekološke ordinacije bit će obavljen 22. kolovoza 2025. te će, poslije izdavanja rješenja, ordinacija početi s radom. Dom zdravlja Zagreb – Centar pravovremeno će obavijestiti pacijente o početku rada ordinacije putem svoje mrežne stranice, kao i putem obavijesti istaknutih na samoj lokaciji ordinacije – poručili su.

Ambulanti, inače, gravitira gotovo 20.000 stanovnika Podsljemena, istaknuli su u Gradu prilikom najave radova, a oni s kojima smo razgovarali kazali su nam da jedva čekaju zdravstvene kartone prebaciti u novu ambulantu.

– Kod doktora trenutačno idem u centar, a doslovce s balkona gledam novu zgradu. Susjedi se, naravno, stalno pitaju kad će se ambulanta više otvoriti – kazala nam je Ana Markoj, susjeda iz Ulice Isce. Slično su nam rekli Niko Škurla i Marin Lukin, koji nadomak nove ambulante svake godine održavaju humanitarni nogometni turnir.

– Dobro, mi smo mladi i zdravi, ali živimo blizu i mjesecima gledamo tu praznu zgradu, šteta je za naše starije susjede da ne mogu doktoru – kaže Škurla. Zbog toga koliko se dugo ambulantu čeka, Ivanka Miholić kaže da već sad ima osjećaj da do otvorenja nikad neće ni doći.

– Trenutačna situacija nikako nam nije na ruku. Doktoru idem u Grškovićevu, a kod zubara na Mirogojsku. Ne znamo što se čeka – kaže. A da je čekanju uskoro ipak kraj, kažu nam, pak, iz Grada. Uporabna dozvola je stigla, a prošlog tjedna obavljena je i primopredaja objekta Domu zdravlja Zagreb – Centar, koji će njime upravljati. Potrebno je zatim obaviti pregled koji će utvrditi zadovoljava li ambulanta minimalne tehničke uvjete, odnosno propisane standarde za obavljanje zdravstvene djelatnosti na siguran način.

Zahtjev je predan

– Predan je zahtjev Ministarstvu zdravstva za ishođenje minimalnih tehničkih uvjeta te će po njihovu dobivanju moći početi s radom, očekujemo tijekom kolovoza – ističu u Gradu. Pacijenti usluge zubara, doktora opće medicine i patronažne sestre mogu u međuvremenu, dodaju, dobiti u ordinacijama na Mirogojskoj i Šestinskoj cesti te u Ulici Milana Šufflaya na Šalati.

Ishode se minimalni tehnički uvjeti za zgradu, a u međuvremenu se pacijenti upućuju liječnicima na Mirogojsku te na Šalatu