Advent u Zagrebu zatvara se večeras uz bogat program, nastupa i Psihomodo pop

Ledeni park na Tomislavcu i ove je godine najpopularniji, a klizati se može od 10 do 23 sata, dok će kućice s okrepom raditi do ponoći. Na obližnjem Zrinjevcu swing ritmovima večeras od 20 zabavljat će vas La Pa Pa, u petak nastupaju Groovy Cakes, a u subotu u podne klasičnu glazbu izvodit će Kvartet Animato. Večernji program počinje DJ Looka, a u 21 sat nastupa sastav The Brothers. Adventske specijalitete Mate Jankovića, Ivana Pažanina, Marija Mandarića i Vida Nikolića možete kušati do subote sat poslije ponoći, a za glazbeni štimung brine se Fuliranje kolektiv.

Valja prošetati uzbrdo do Gornjega grada i svratiti na plato ispred Galerije Klovićevi dvori, gdje ekipa zaslužna za Baš naš u petak priprema spektakularnu adventsku oproštajku.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 07.12.2022., Zagreb - Ukraseni dio povodom Adventa na glavnom gradskom trgu vrlo je popularan medju prolaznicima. Tako malo tko prodje, a da ne "baci" selfie ili jednostavno ne fotografira ukrasene borove i simpaticne detalje vezane za ovogodinje bozicno i novogodisnje vijeme. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Od 20 sati ondje nastupa Psihomodo pop, a adventske kućice radit će do jedan sat. Ljubitelji nostalgije i romantike uživat će u crvenim kućicama i gastro ponudi za sladokusce koju nudi Caffe de Matoš. Vidikovci s pogledom na grad i katedralu idealna su pozornica za fotopointove koji pozivaju na zagrljaje, poljupce i najnježniji blagdanski selfie.

Od 13 sati na programu je dječji disco, dok će od 18 fajrunt session puštati DJ Bondža. Valja potegnuti i na drugu stranu Strossmayerova šetališta, kod uspinjače, gdje još traje Strossventura, i počastiti se štruklom, makovnjačom, orehnjačom i navodno najboljim fritulama u gradu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najmlađim Zagrepčanima ove je godine omiljena adventska lokacija zasigurno Winter park na Trgu Franje Tuđmana. Tamo su, osim legendarnih autića, bungee jumpinga, ledenog tobogana, ninja tobogana, gusarskog broda i labirinta stigle i naprave za sve one željne adrenalina. Danas i sutra možete iskusiti i Advent u ZOO-u, gdje se od 16 do 20 sati održava edukativna šetnja nadahnuta bajkama Ivane Brlić-Mažuranić kroz koju će vas provesti edukatori odjeveni kao Malik Tintilinić i domaći.