Blagdani mogu biti podsjetnik kako višku vremena dati stvaran sadržaj i smisao

U ovo doba godine uobičajeno puste ulice naših gradova postaju neobično užurbane i živahne. Svi nekamo jure i u rukama tegle velike torbe s namirnicama i poklonima. Sve je obuzela potrošačka groznica. Adventsko je vrijeme i obavljaju se posljednje pripreme za božićne blagdane. Prilika je to da se obitelj okupi i da ljudi posvete više vremena svojim najbližima. Tako bi barem trebalo biti.



Ako znamo da živimo u vremenu takozvane četvrte industrijske revolucije, koja prijeti da iz temelja promijeni naš način života, čovjek se mora zapitati koliko ćemo još dugo ovakve ugodne prizore živih ulica moći gledati i hoće li to promijeniti i narav naših dobrih običaja? Kako će izgledati Advent i Božić za pet ili deset godina? Hoće li oni imati isto značenje i ispunjavati nas istom radošću kao što je to danas?