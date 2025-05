Hrvatsko homebrew prvenstvo po 12. put! A sada imaju i novi logotip

Idemo i još jednom! Pivski Woodstock, kako smo ga prije kakvih deset godina krstili, dogodit će se i po 12. puta. Tulum koji je u svojem zenitu kada se održavao u Magic Beer Roomu okupio i više od 600 ljubitelja piva prije nekoliko godina preselio se u Zmajsku pivovaru gdje nije ništa izgubio od svoje privlačnosti. Jer, u međuvremenu je Zagreb konačno dobio svoju udrugu kućnih pivara koja se brine da se zaista svijetla tradicija održi i dalje. Po onome što doznajemo, čini se da je prvenstvu dodana i pokoja dimenzija jer osim veselog druženja, ponavljamo da ne pamtimo bilo kakav incident unatoč hektima konzumiranog piva, bit će tu i doista niz različitih zabava. Kao što je prvenstvo dobilo i svoj pravi i, rekli bismo, ispravan vizualni identitet, a to je Zagi, maskota Univerzijade 1987. kojom se metropola i danas s pravom ponosi.

- Zašto baš Zagi? Jer baš kao i Univerzijada, i naše homebrew prvenstvo okuplja natjecatelje iz svih krajeva svijeta, a Zagreb im je zajednička pozornica. Oba događanja slave strast, zajedništvo i trud pojedinaca koji ulažu svoje vrijeme i znanje kako bi pokazali najbolje od sebe, bilo kroz sport, bilo kroz kućno pivarstvo, kažu organizatori.

Program je, rekosmo, bogat, i doista jest, nije tek puko obećanje. Bit će glazbe, to se i očekuje, a onda i igara poput beer ponga, ispijanja piva na eks, pivskog kviza u organizaciji Šankataka. Sigurno će biti kupaca knjige Dalibora Antunovića U početku bijaše pivo. Dalibor je inače stripaš ali je poznat i po tome što crta etikete za piva Nove runde, a onda je napravio knjigu na 150 stranica. Uz pivo, normalno, treba nešto i pojesti, ove godine za hranu se brine Pivnica Mlinarica, jedan od najstarijih i najpoznatijih obiteljskih restorana u Zagrebu koja već nekoliko godina radi i svoja piva. Ako je samo do grickalica, tu su čvarci Dr Pigleyja što držimo puno boljim izborom od klasičnih grickalica.

Kako čujemo, za ovo prvenstvo prijavljeno je najviše piva izvan Hrvatske do sada. Tako je moguće da na pobjedničkom postolju a možda i kao apsolutnog pobjednika, Best of Show, vidimo i nekoga kome hrvatski nije materinji. Sve ostalo je kao i ranije. Ulaznica se plaća, stoji 25 eura za što se dobije i mogućnost probanja više od 80 piva domaćih pivara ali i craft piva. Bit će organiziran i Craft Corner na kojem će, vidimo, biti doista ozbiljna imena domaće scene uz klasike Zmajska, Nova runda, Varionica. Beckers i Maskeron će biti tamo, kao i neki novi igrači poput Funky Brewery ili Fabrika bire, ukupno praktično sve što sada funkcionira u craftu na nekom nacionalnom nivou. Ako donirate keg svojeg piva, tada dobijate ulaz ali i festivalsku majicu te obrok. Isto, još se traže suci, pa ako imate završenu BJCP školu, prijavite se, ima još vremena jer je datum održavanja subota 7. lipnja.