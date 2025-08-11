Zabrinuti Zagrepčanin zbog uljeza u dimnjaku zvao djelatnike Dumovca: 'Tresla se brda, rodio se miš'

Zaposlenici Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba Dumovec odazvali su se dojavi zabrinutog građanina iz Prekvršja koji je primijetio da mu se u peći nešto miče. Pretpostavljao je da se unutra ušuljala neka “zvjerka”, a sumnjao je da je ušla kroz dimnjak. Terenski djelatnik Dumovca bio je spreman na svako iznenađenje, no kada je otvorio peć – dočekalo ga je pravo iznenađenje. Umjesto opasne životinje, unutra se skrivao brgljez, mala ptica koja se povremeno zna zavući u dimnjake.

Ptičici nije bilo ništa, a nakon pregleda odmah je puštena natrag u prirodu. – Tresla se brda, rodio se miš – našalili su se iz Dumovca na Facebook profilu nakon neobične intervencije.