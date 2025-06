FOTO Tisuće ljudi šetale Zagrebom u 24. Povorci ponosa: 'Moja kći ima pravo voljeti i živjeti, baš kao i svi drugi'

Puna usta ponosa. Geslo je to pod kojim je više tisuća ljudi koračalo ulicama i trgovima hrvatske metropole u jučerašnjoj 24. Povorci ponosa LGBTIQ zajednice, osoba i obitelji, koju je i ove godine organizirala Udruga Zagreb Pride . Zagrljeni zastavama duginih boja već više od dva desetljeća okupljaju se s ciljem promicanja otvorenosti i prihvaćanja različitosti u društvu, a ove godine istaknuli su hitnu potrebu za borbom protiv rastuće transfobije i homofobije. Povorku su, među brojnim stanovnicima, došli podržati i predstavnici gradske vlasti, koja je suorganizator Pridea, na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem i njegovim zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom.

– Došla sam ponosno prošetati svojim gradom, gdje su i "oni koji su različiti" uvijek dobrodošli. LGBTIQ osobe danas su često zapostavljene i stavljene na margine društva, no ovakvim događajima im vraćamo dostojanstvo i ukazujemo na probleme s kojima se svakodnevno susreću – kazala je Anica Perić koja se šarenoj i bučnoj masi pridružila četvrtu godinu za redom.

Uz ritmove bubnjeva, zvižduke i povremene povike koji su odzvanjali zagrebačkim ulicama, Povorka ponosa još je jednom podsjetila na važnost borbe za jednakost, vidljivost i temeljna ljudska prava. Vesela rijeka ljudi krenula je s Trga Republike Hrvatske, a onda se prelila Frankopanskom i Ilicom, zagrijala atmosferu na Trgu bana Josipa Jelačića, pa nastavila Jurišićevom i Draškovićevom ulicom, sve do parka Ribnjak, gdje se i ove godine održao svečani i prosvjedni skup, ali i zabavni program. Otvorio ga je nastup benda Žen, a nakon njih, pozornicu su preuzele House of Ambicía, Dragstvo i jedinstvo te splitski Kokošinjac, a pjesma, ples i druženje trajali su do kasnih sati.

– Moja kći ima pravo voljeti i živjeti kao i svi drugi ljudi. Došla sam ovdje jer želim pokazati da je podrška obitelji važna, pogotovo kad društvo još uvijek ne prihvaća sve jednako. I bit ću tu dokle god treba, svake godine, sve dok ona, i svi poput nje, ne dobiju ista prava kao i ostali – kazala je Jelena Kelava. A da svi trebaju imati jednaka prava, poručila je i studentica Tihana Jović. Na Povorku ponosa došla je ponajprije zbog podrške prijateljima. – Ovdje sam jer vjerujem da se osnovna ljudska prava, poput slobode, dostojanstva i ravnopravnosti, ne bi smjela dijeliti po tome tko si ili koga voliš. To nije pitanje identiteta, nego pitanje ljudskosti i poštenja. Ako želimo društvo u kojem je svima bolje, onda moramo ustati kad je nekome uskraćena pravda. To je sasvim prirodno – kazala je.

U svom su Proglasu istaknuli, pak, kako se LGBTIQ zajednica godinama bori protiv "sistemske represije, šutnje, brisanja identiteta iz javnosti i kvirfobije". – Podsjećamo one koji se protive našim pravima i ponosu: nijedno od prava koje danas imamo nije nam darovano. I nećemo stati dok svi mi ne budemo tretirani kao potpuno jednaki unutar Ustava, zakona, pravilnika i društva – istaknuli su.

Tisuće ljudi šetale Zagrebom u 24. Povorci ponosa: 'Moja kći ima pravo voljeti i živjeti, baš kao i svi drugi'

Sve češće, usto, nadodali su, postaju meta napada, a upozorili su i na rastuće globalne pritiske. U mađarskoj je prijestolnici tako, kazali su, Povorka ponosa zabranjena, dok se u Sjedinjenim Američkim Državama bilježe sve izraženiji napadi na prava LGBTIQ osoba. Apostrofirali su i da u Hrvatskoj "političari, mnoge javne osobe i neki mediji kontinuirano šire transfobnu i homofobnu retoriku", te pokušavaju osporiti njihovo postojanje. – U Hrvatskoj trans osobe još uvijek moraju prolaziti kroz dug i retraumatizirajući proces kako bi mogle promijeniti oznaku spola u dokumentima. Još uvijek je izbor ograničen na oznake M i Ž, bez mogućnosti samoidentifikacije roda – stoji u Proglasu ovogodišnje Povorke ponosa. Interspolne osobe u Hrvatskoj, nadodali su, još uvijek nemaju zakonsku zaštitu, gej muškarci i dalje ne mogu darivati krv, a lezbijskim parovima, istaknuli su, zdravstveno osiguranje ne pokriva postupak medicinski pomognute oplodnje.

– Ovo su samo neki od razloga zašto nam je Pride uvijek potreban. I zato nismo tihi. Zato su naša usta puna ponosa. Ponosno govorimo o našim uspjesima: o rastućem broju kvir događaja i dreg kolektiva, sve većem broju prajdova u hrvatskim gradovima, poput ovih u Zagrebu, ali i u Splitu, Puli te Karlovcu, za koji smo se izborile svojim neprestanim zalaganjem – poručili su. Inače, lipanj se obilježava kao Mjesec ponosa jer se pripadnici LGBTIQ zajednice prisjećaju Stonewallskih nemira koji su započeli 28. lipnja 1969. godine u New Yorku. Toga su se dana, nakon policijske racije u baru Stonewall Inn, spontano suprotstavili dugogodišnjoj represiji i diskriminaciji, što je dovelo do višednevnih prosvjeda. Baš zbog toga, taj se događaj smatra početkom organizirane borbe za prava LGBTQ osoba, jer je prvi put šira zajednica javno i odlučno ustala za svoja prava, što je pokrenulo ovaj globalni pokret za ravnopravnost.