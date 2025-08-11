Latino groznica osvaja Zagreb: Tjedan plesa, koktela i egzotičnih zalogaja na Strossmayerovu trgu

Od 25. do 31. kolovoza Trg Josipa Jurja Strossmayera pretvorit će se u epicentar latino ritmova, mirisa i okusa. Zagreb će na tjedan dana “otputovati” u Caracas, Rio i Buenos Aires zahvaljujući prvom izdanju Fiesta Latine, novog tematskog festivala u organizaciji kreativne agencije Kokoš ili jaje, poznate po popularnim street food manifestacijama poput Burger, Pizza i Asian Street Food Festivala.

Na deset kućica predstavit će se: Taquería Cato, Arepera Maracay, Tres Tacos by Mario Mihelj, Noel* Street Food by Ivan Temšić, Nachurros, Gdje je Jura by Juraj Klepić, ArtofBar by Filip Lipnik, Exotic King, GingleBells i Mojito Bar. Tijekom festivala plesni magovi Hrvoje Kraševac, Nicolas Quesnoit, te Hrvoje Kozak i Paula Zouhar iz Plesnog centra MegaDance podučavat će posjetitelje latino plesovima, i to besplatno. Svi zainteresirani moći će gratis sudjelovati i u kulinarskim i koktel radionicama. Chef Mario Mihelj održat će radionicu pripreme tacosa i guacamolea, vrsni miksolog Filip Lipnik polaznike će naučiti spravljati koktele Paloma i Daiquiri te ih testirati na zabavnom blind natjecanju. Kraljevi roštilja iz BBQ Hot Yarda, predvođeni Davorom Šuškovićem, održat će trosatni masterclass u kojem će posjetitelji naučiti spremati brazilski Picanha steak, argentinske Choripan dimljene kobasice, čileanske Anticuchos ražnjiće s mariniranom svinjetinom, paprikom i lukom, peruanska dimljena marinirana pileća krilca, te urugvajski Asado Burger. Za vrhunsku atmosferu svake će se večeri brinuti ponajbolji DJ-i među kojima su Kanca, Bondža, Collins, Bukljaš i Mataya.

Fiesta Latina jedinstvena je prilika na jednome mjestu doživjeti autentične okuse Latinske Amerike. Jedna od nezaobilaznih postaja svakako će biti Taquería Cato, u kojoj svaki dan pripremaju svježe tortilje od nixtamaliziranog kukuruza. “Koristimo lokalne, sezonske namirnice u kombinaciji s meksičkim papričicama i začinima – sve to stavljamo na tortilju. Kao i taco, jednako nam je važno gostima poslužiti i dobar koktel”, kažu iz Cata te dodaju kako će na Fiesti Latini nuditi: Elote (grillani kukuruz, spicy mayo, feta, tajin), zatim četiri vrste tacosa: Carnitas (svinjetina - confit, naranče, začini, tomatillo salsa), Chicken Tinga (pileći zabatak, salsa macha - chipotle, kikiriki, guacamole, hrskavi kukuruz), Birria (sočna junetina kuhana u začinima, consommé) i Calabaza (karamelizirana butternut tikva, paprika, lješnjaci, kozji sir, cikla). Ove delicije prate i signature kokteli: Cato Margarita, Elote te Margarita / Spicy Margarita.

A kako tacos sprema vrstan chef i dokazani stručnjak za latinoameričku kuhinju, otkrit ćete na kućici Tres Tacos by Mario Mihelj. Ovaj član žirija MasterChefa, na nedavno održanom ljetnom Fuliranju oduševio je s tri vrste tacosa: Tex Mex Chicken, Asado Beef i Crispy Shrimp, dok za Fiestu Latinu najavljuje novitete. Kad iz Meksika poželite skoknuti do Venezuele, posjetite kućicu Arepera Maracay. “Naša je priča obiteljska. U Zagreb smo donijeli duh Venezuele kroz najbolje s čim se ta, nama daleka zemlja, može dičiti, a gastronomija je sigurno jedna od tih stvari”, kažu nam vlasnici Arepere, Sanja i Ricardo Luque, najširoj javnosti poznat kao pjevač grupe Cubismo. “Arepa je kruščić ili pogača koja se radi od brašna kukuruza koji je prethodno kuhan. Iznutra je mekana, a izvana hrskava, okusa različitog ovisno o punjenju koje izaberete.”

Među hitovima su im: Pabellón (trgana junetina, crni grah, slatka banana, slani sir), Reina pepiada (piletina, avokado, majoneza, slani sir), Sifrina (piletina, avokado, majoneza, gouda sir), Pernil (svinjski but, slani sir, rajčica, avokado), Pelua (trgana junetina, cheddar), ali i veganske arepe poput Pabellón vegano i Pata pata. “Na prvom zagrebačkom festivalu latinoameričke hrane, ponudit ćemo naše najpoznatije arepe ali i pokoje iznenađenje”, ističu. Svi ljubitelji prvog zagrebačkog restorana s Michelinovom zvjezdicom doći će na svoje na kućici Noel* Street Food by Ivan Temšić. Mladi talentirani chef koji redovito oduševljava kreacijama visoke kuhinje u streetfood formatu najavljuje: “Noel* se i dalje kroz street food pokazuje u novom ruhu, ovaj put s latino čarima i svima poznatim delicijama uz dašak pikantnosti”. Na Fiesti Latini Temšić će ponuditi pet novih jela: Tacos (piletina, mole, avokado krema, pico de gallo, hrskava pileća kožica), Chicharrones (hrskava pržena svinjetina, guacamole), Kukuruzna rebarca ("ranch" umak, tvrdi kravlji sir), Empanade (pureći ragu, kiselo vrhnje) i Nachos (ragu od paprike, krema od sira).

Za izdašne slane i slatke kombinacije na Strossmayerovu trgu bit će zadužena kućica Nachurros koja iz bogate ponude izdvaja hrskave churros s toplom čokoladom ili karamelom i loaded nachos s topljenim sirom, guacamoleom i salsom. Ljubitelji slastica rado će se zaputiti prema kućici Gdje je Jura by Juraj Klepić. Najinovativniji mladi pastry chef koji se prometnuo u apsolutnog vladara trendova i street food festivala za Fiestu Latinu priprema autorske verzije churrosa s više vrsta preljeva i okusa, te svoju interpretaciju slavne torte Tres Leches (biskvit natopljen s trima vrstama mlijeka: kravlje mlijeko, kokos mlijeko, kondenzirano mlijeko; vanilla chantilly krema, slana karamela i kokos).

U najavi je i jedno iznenađenje, koje, poznavajući Klepića, nikoga neće ostaviti ravnodušnim. ZagrPosebnu će atrakciju na Fiesti Latini zasigurno izazvati i mirisna i šarena kućica Exotic King Ivana Šuloga. U ponudi egzotičnog voća koje uzgaja na plantažama u Donjoj i Gornjoj Bistri, nadomak Zagreba, poseban fokus stavlja se na latinoameričke vrste poput papaje Formosa, marakuje, žute i crvene pitahaje (dragon fruit), lucume te mladog kokosa. Kokteli imaju važnu ulogu u latinoameričkoj kulturi jer nisu samo pića, već i živi izraz bogate tradicije, društvenosti i kreativnosti, a prva Fiesta Latina donosi čak tri kućice koje će nuditi koktele s fokusom na autohtone okuse. Premijerno će se na Fiesti Latini predstaviti ArtofBar by Filip Lipnik. “Mi smo tim iskusnih koktel majstora koji spajaju umjetnost miksologije s autentičnim latino okusima. Na Fiesti Latini istaknut ćemo se originalnim signature koktelima inspiriranim Latinskom Amerikom, uz upotrebu svježih sastojaka i ručno rađenih sirupa. Naš koncept je jednostavan: visoka kvaliteta, kreativna prezentacija i doživljaj koji se pamti.

Cilj nam je da svaki posjetitelj osjeti okus fieste u svakom gutljaju”, kaže Filip koji će u petak, 29. kolovoza održati i atraktivnu radionicu. Ljubitelji koktela svakako će uživati i na GingleBells kućici jer ovi veterani streetfood festivala imaju koktel kartu s više od dvadeset klasika i autorskih koktela kojima redovito osvajaju i najzahtjevnija nepca, a za Fiestu Latinu priredili su i nova iznenađenja s naglaskom na Margarite. Mojito bar kao centralna kućica na Strossmayerovu trgu, uz klasični Mojito i brojne kreativne varijacije, ponudit će i najširi izbor ostalih alkoholnih i bezalkoholnih pića, za sve uzraste i ukuse. Prva Fiesta Latina pretvorit će Strossmayerov trg u epicentar latino ritmova, okusa i užitaka, preostaje samo doći gladan, žedan i spreman za ples te se prepustiti najveselijoj i najukusnijoj latino priči ovoga ljeta.