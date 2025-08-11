Povijesni uspjeh zagrebačkih debatanta: Osvojili naslov na Europskom prvenstvu u Kopenhagenu

Zagrebački debatanti ostvarili su povijesni uspjeh na Europskom sveučilišnom debatnom prvenstvu (EUDC) održanom u Kopenhagenu. Paula Djaković i Petar Žnidar, nakon što su se plasirali i u Open i u ESL finale, jednoglasno su odnijeli pobjedu u Open kategoriji.U velikom finalu našli su se i njihovi kolege, Jagoda Sabljić i Robert Raos, što je značilo da je polovica finalista u najprestižnijoj kategoriji bila iz Zagreba. Hrvatski timovi dominirali su i u ESL konkurenciji – Lovro Marušić i Lea Pogač stigli su do napetog polufinala protiv spomenuta dva zagrebačka para.

Zbog velikog broja domaćih timova u završnici, zagrebački suci imali su ograničene mogućnosti suđenja kako bi izbjegli sukob interesa, no ističu kako im nije smetalo gledati finala iz publike. Posebno se istaknuo Tin Puljić, proglašen najboljim sucem prvenstva, dok je Lara Dragojević sudjelovala u suđenju finala u paralelnoj kategoriji. Ističu i doprinos Brine Verdnik i Marte Vukić, kao i institucionalnih sudaca Patrika Branšajda, Lene Matanović i Juraja Karamana, koji su također pružili zapažene nastupe, ali se ovoga puta nisu plasirali u završnicu. – Ponosni smo na sve naše natjecatelje i zahvaljujemo svima na podršci. Sada s nestrpljenjem čekamo Zagreb Pre-WUDC i nastavak naših uspjeha, ovaj put u Sofiji – poručili su iz zagrebačkog debatnog kluba.