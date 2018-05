A ovako u Zagorju pjevaju: Treba nam posel i plača pa polek graha, bu i kolača...

Tito, Lenjin, Bakarić

Ne znam je li to bilo u nekoj kavani ili u intervjuu, ali moj prijatelj (počašćen sam što to mogu napisati), kazališni, filmski i likovni umjetnik Zlatko Bourek veselo mi je ispričao: “Za proslavu Prvog maja dobio sam zadatak da naslikam u veličini dva sa dva Tita, Lenjina i Bakarića. Sjećam se da mi Bakarić nije uspio, pa sam umjesto njega naslikao Ivu Lolu Ribara. No, moje su se nevolje nastavile. Kako je bilo vlažno, platna s njihovim portretima su se toliko naborala da su im se fizionomije potpuno izmijenile. Zaista sam se prepao, ali prvomajsko sunce je, srećom, napelo slike. I njihova lica vratilo u normalu.”

Smijali smo se, a Zlatko je dodao da je čuo kako će Praznik rada u Hrvatskoj svake godine trajati cijelu godinu.

Parola je zamakla iza ugla

Legendarni je spiker Radio Zagreba Jozo Vukelić (redovito je čitao i poslijeratne “Filmske žurnale”) odmah poslije Drugoga svjetskog rata dobio zadatak da prenosi uživo Prvomajsku paradu s tadašnjeg Trga Republike. Lijepim, sonornim glasom Jozo je govorio: “Na Trgu se okupio veliki broj ljudi. Narod nosi zastave i različite parole. Upravo vidim jednu parolu na kojoj piše: Proleteri svih zemalja... Oprostite, dragi slušaoci, parola je upravo zamakla iza ugla u Jurišićevu ulicu, pa ne vidim što dalje piše.”

Gađala me “diplomom”

Sjetio sam se kolege novinara i voditelja Milovana Ilića Minimaksa. Napisao je: “Rad je stvorio čovjeka, a čovjek Praznik rada.”

Danas je Prvi maj, mi molimo malo fraj, da idemo u šumicu cvijeća brati, našoj učiteljici darovati.

Otpjevao sam mami i tati pjesmu koju nas je učiteljica naučila, “Da nam živi, živi rad”. Dobio sam šamarčinu od tate, a mama me je gađala svojom “diplomom”.

Šibenska narodna: Ne skida se zimski halj, dok ne dođe misec maj.

A u Zagorju pjevaju:

Došel bu Prvi maj,

nemamo slaviti kaj

ne treba nam nikakef fraj.

Treba nam posel i plača

pa polek graha, bu i kolača.

Motka i stadion

Što je Majbaum? Mlado stablo, drvo, motka, brezova ili hrastova grana, okljaštrena, osim na vrhu, na kojem je granje ostavljeno ili izgleda poput krune, koje se na Prvi maj postavlja u mnogim mjestima. Međutim, majska motka se mora čuvati da je dečki iz okolnih sela ne ukradu. Tradicionalno se i pleše oko majskog drveta. Običaj je, osim u zemljama keltskog nasljeđa, poznat u Austriji, Sloveniji, nekim dijelovima Hrvatske i drugdje.

“Prvi maj” je i sjevernokorejski nacionalni stadion, najveći na svijetu. Nalazi se u Pyongyangu, glavnom gradu Sjeverne Koreje. Stadion ima 150.000 mjesta za sjedenje. Površine je od 202.000 kvadrata i ima osam katova, a do njegova vrha ima 60 metara.

Pa je l’ baš svaka srijeda?

Sastali se najviđeniji predstavnici ljudi koji baš ne vole raditi da izglasaju radnu nedjelju. Kad su se nekako dogovorili, zapisničar pročita zaključke: – Ponedjeljak – odmor od vikenda. Utorak – priprema za rad. Srijeda – radni dan. Četvrtak – odmor od rada. Petak – priprema za vikend. Subota i nedjelja – vikend.

Ima li pitanja?

Jedan je sudionik zapitao:

– A hoće li svaka srijeda biti radna?

Tu je i pjesma Zabranjenog pušenja:

I dok vjetar njiše travu, vijore zastave

i dok vjetar mrsi kosu njegove drage,

on pobjeđuje sam protiv svih

ali znaj, još samo

na platnu kina Prvi maj.

S tobom neće biti tvoja djevojka,

njoj se ne sviđa ovakav film,

ne voli ona jeftine priče ,

ne voli pucnjavu i ne voli dim.

Neprijatelj leži mrtav u prašini

u barutnom dimu okupan je suton,

ona odlazi s njim i sretan je kraj

još samo na platnu kina Prvi maj.