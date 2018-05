Prvosvibanjske poruke: Ja bih u Njemačku na godišnji, a ne na bauštelu

Imam unuka od godinu i pol i ovdje sam za njegov boljitak. Mirovina mi je bijedna i to u meni izaziva razočaranje. No nema u meni ljubomore prema onima koji imaju veće mirovine, samo želim da ja od svoje mogu pristojno živjeti. Nakon rata govorilo se da možemo biti mala Švicarska. I možemo, no pogledajte na što ova naša zemlja sliči. Bit će jako žalosno ako i moj unuk danas-sutra bude morao nositi ovakav transparent – rezignirano, ali ne odustajući od borbe za dostojanstveniji život kazao nam je umirovljenik Vlado Dani noseći na u zagrebačkoj prvosvibanjskoj sindikalnoj prosvjednoj povorci transparent s natpisom: “Nemam unucima za čokoladu”.

A bio je on tek dio velike i bučne prosvjedne kolone koja je pod geslom “Za reforme, za ljude”, krenula od Radničkog doma prema maksimirskom parku da bi se u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Matice hrvatskih sindikata (MHS) obilježio Međunarodni praznik rada.

Nakon što su prosvjednici stigli u Maksimir, tisućama okupljenih obratio se čelnik SSSH Mladen Novosel.

– Poseban pozdrav premijeru Plenkoviću koji je neki dan rekao da mi dobro živimo, samo toga, eto, nismo svjesni. Mnogo se u nas priča o reformama, no gdje je u tome svemu radnik? Može li itko stvarati nove vrijednosti ako nema radnika?! Zna li itko u našoj Vladi koliko radnika mjesečno i tjedno odlazi iz Hrvatske? A dovode se strani radnici za minimalne plaće. Neće to tako više ići. Gospodo političari i gospodarstvenici, zaboravite kapitalizam koji je samo po vašoj mjeri – kazao je Novosel. Ministru rada je poručio da se “okani mirovinske reforme koja će dobnu granicu za odlazak u mirovinu podignuti na 67 godina”.

Predstavnica mladih Filipa Bašić rekla je: “Želimo reforme za bolji život mladih i starih. Prestanite nas plašiti da naše društvo za štošta nema novca. Pobrinite se da imamo dostojanstvenu mladost i starost, jer hrvatski građani vrijede i zaslužuju više.” O problemima starije umirovljeničke populacije ponešto je pak kazao Milan Tomičić iz Sindikata umirovljenika Hrvatske.

– Vlastodršci se hvale da je 2017. bila najbolja godina po usklađivanju mirovina. To je notorna neistina. Radi se o permanentnoj perfidnoj laži prema umirovljenicima i umirovljenike se permanentno krade. Starost i mirovina, istina, imaju svojih dobrih strana, samo se ja nijedne ne mogu sjetiti – kazao je Tomičić.

Vilim Ribić, čelnik MHS-a, ustvrdio je da “u Remetincu već godinama sjede razni političari i razni gospodarstvenici, ali nijedan sindikalist nije tamo”.

– Vlada se hvali da raste ovo i ono, a ne raste ništa. Tražimo da država konačno prestane varati svoje građane. Još 2009. sindikati i vlast potpisali su da će se rast plaća vratiti kad prođe kriza. No političari su nas prevarili. Lagali su nam svima – kazao je Ribić.