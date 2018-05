Bandić poručio dijeleći grah: 'Djela govore više od riječi'

Na tradicionalnu proslavu 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada, u zagrebački park Maksimir građani su od ranog jutra počeli dolaziti, a čeka ih bogat zabavni program te 60.000 besplatnih porcija graha s kobasicom koje je za njih pripremio Grad Zagreb i gradonačelnik Milan Bandić.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u utorak je na Međunarodni praznik rada u parku Maksimiru dijelio građanima besplatne porcije graha s kobasicom, a novinarima koji su ga prekidali u tom poslu rekao je da "djela govore više od riječi".

- Sve sam rekao. Možete vi dalje, snimajte političare. Rekao sam, hoćete da ponovim - Djela govore više od riječi. Za pametnog dovoljno. I kada to u Hrvatskoj shvatimo, bit će nam bolje. Svi - odgovorio je Bandić novinarima koje je zanimalo koja je njegova poruka za 1. svibanj. I na pitanje koja je njegova poruka radnicima, ponovio je da djela govore više od riječi.

- A što se tiče Zagreba - ispod europskog prosjeka nezaposlenost 5,1 i 22 posto prosječna plaća veća nego u Hrvatskoj. Ali, svejedno, i u Zagrebu vrijedi - djela govore više od riječi - poručio je gradonačelnik Bandić te nastavio dijeliti besplatne porcije graha s kobasicom svojim sugrađankama i sugrađanima koji su u redovima čekali porciju toga tradicionalnoga prvosvibanjskog jela.

Gradonačelniku su u dijeljenju porcija graha pomagale njegove zamjenice Jelena Pavičić Vukičević i Olivera Majić.

Pred ulazom u park postavljen je štand SDP-a, gdje su predsjednik Davor Bernardić zajedno sa stranačkim kolegicama i kolegama Zagrepčankama i Zagrepčanima dijelili crvene karanfile.

Odmah na ulazu u park Maksimir građane je ujutro oko 9,30 dočekao Puhački orkestar ZET-a, Zagrebačke mažoretkinje i Kulturno umjetničko društvo (KUD) Bukovac. Gradonačelnik Bandić im se pridružio nešto prije 10 sati kada je građanima, zajedno sa svojim suradnicima podijelio crvene karanfile. Potom će se uz pratnju Puhačkog orkestra ZET-a, Zagrebačkih mažoretkinja i KUD-a Bukovac u povorci uputio do pozornice gdje je na postavljenim štandovima na livadi počeo dijeliti besplatne porcije graha. Predviđeno je da se grah građanima dijeli do 18 sati, do kada će trajati i kulturno-zabavni program.

Sunčan je dan pa sve više ljudi svih generacija dolazi u park Maksimir, tradicionalno okupljalište Zagrepčana na 1. svibanj.

U park Maksimir stići će i prosvjedna povorka koja je u 11 sati krenula ispred Radničkoga doma. Ovogodišnji Međunarodni praznik rada Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata obilježit će prosvjednom povorkom u Zagrebu pod sloganom "Za reforme za ljude". Pod tim sloganom sažeta su traženja hrvatskih radnika - pravedne plaće i bolji uvjeti rada, dostojanstvena starost, kvalitetno obrazovanje kao temelj razvoja i budućnosti, efikasan javni zdravstveni sustav dostupan svima, učinkovito pravosuđe i javna uprava, te vraćanje povjerenja građana u institucije, kao i promjena odnosa prema Europskoj uniji i unutar nje.

Gradonačelnik Milan Bandić pozvao je sugrađanke i sugrađane od 10 do 18 sati na tradicionalno druženje u park Maksimir kako bi uz prigodni zabavni program i neizostavni prvosvibanjski zagrebački grah i ove godine zajedno obilježili Međunarodni praznik rada.