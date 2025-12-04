Ovo će razveseliti mnoge: 2026. nudi rekordan broj prilika za mini godišnje i produžene vikende; pogledajte kalendar

Dok se polako opraštamo od jedne i pripremamo za drugu godinu, mnogi već s nestrpljenjem otvaraju kalendare i traže one male crvene brojke koje obećavaju predah od svakodnevice. Za sve one koji su majstori u planiranju i vješto spajaju neradne dane s vikendima, 2026. godina bit će prava poslastica. Naime, raspored blagdana toliko je povoljan da će se uz minimalan utrošak dana godišnjeg odmora moći stvoriti serija produženih vikenda i mini godišnjih, pretvarajući tako cijelu godinu u niz prilika za odmor i putovanja.

Spektakularne prilike za odmor počinju odmah s prvim danom godine. Nova godina, 1. siječnja, pada u četvrtak, što je idealan scenarij za otvaranje sezone spajanja. Uzmete li slobodan petak, 2. siječnja, već ste si osigurali ugodan četverodnevni vikend za lagani ulazak u novu godinu. No, pravi stratezi ići će korak dalje.

S obzirom na to da blagdan Sveta tri kralja, 6. siječnja, pada u utorak, otvara se zlatna prilika. Uzimanjem samo dva dana godišnjeg odmora – petka (2. siječnja) i ponedjeljka (5. siječnja) – stvarate si tjedan dana odmora, od srijede navečer do iduće srijede ujutro. To je savršena prilika za zimski odmor ili jednostavno produljeni predah od blagdanske gužve.

Nakon siječanjskog mini-godišnjeg, prva sljedeća prilika za zasluženi odmor stiže s proljećem. Uskrsni ponedjeljak, koji 2026. pada 6. travnja, tradicionalno donosi produženi vikend bez potrebe za ikakvim dodatnim planiranjem. No, pravi proljetni dar stiže u svibnju. Praznik rada, 1. svibnja, pada na savršen dan – petak. To znači da cijela Hrvatska automatski dobiva trodnevni vikend, idealan za izlet u prirodu, odlazak na more ili jednostavno uživanje u prvim toplijim danima. Nažalost, Dan državnosti 30. svibnja pada u subotu, pa nam taj blagdan neće donijeti dodatne slobodne dane, no svibanj svejedno ostaje mjesec s jednim garantiranim produženim odmorom.

Lipanj će, bez sumnje, biti omiljeni mjesec za mnoge zaposlenike jer donosi čak dvije fantastične prilike za spajanje. Prva je blagdan Tijelova, koji se slavi u četvrtak, 4. lipnja. To je već klasična i omiljena prilika za uzimanje slobodnog petka i stvaranje još jednog četverodnevnog "mosta" koji miriše na rano ljeto. Samo nekoliko tjedana kasnije, krajem mjeseca, stiže i druga prilika. Dan antifašističke borbe, 22. lipnja, pada u ponedjeljak, osiguravajući još jedan trodnevni vikend bez ikakve potrebe za trošenjem dragocjenih dana godišnjeg. Lipanj tako postaje mjesec s dva duga vikenda, što je rijetkost koja se mora iskoristiti.

Ljetna i jesenska računica: Kako od jednog dana stvoriti pet

Usred ljeta, u kolovozu, pruža se jedna od najfleksibilnijih prilika za odmor. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, 5. kolovoza, pada točno u sredinu tjedna – u srijedu. Ova pozicija otvara nekoliko opcija za majstore spajanja. Uzimanjem ponedjeljka i utorka možete stvoriti petodnevni odmor u prvoj polovici tjedna, dok ista strategija vrijedi i za četvrtak i petak. Za one najambicioznije, uzimanje sva četiri dana godišnjeg pretvara ovaj blagdan u raskošan devetodnevni ljetni odmor. Nažalost, druga ljetna prilika izostat će jer Velika Gospa, 15. kolovoza, pada u subotu, pa taj blagdan neće donijeti dodatni predah.

Jesen donosi sličnu sliku kao i ljeto, s jednim blagdanom koji pada na vikend i jednim koji je idealan za kombiniranje. Blagdan Svih svetih, 1. studenog, pada u nedjelju, pa od njega nećemo imati koristi u smislu produženog vikenda. Ipak, studeni nudi popravni ispit. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18. studenog, također pada u srijedu. Baš kao i u kolovozu, ovo je savršena prilika da se s dva dana godišnjeg osigura pet dana odmora, idealno za kratki jesenski bijeg od svakodnevice i punjenje baterija prije blagdanske sezone.

Veliko finale za kraj godine i pametna računica

Pametnim korištenjem samo 20-ak dana godišnjeg, u 2026. godini moguće je dobiti između 45 i 50 dana slobode. Kraj godine donosi veliko finale i još poklona u kalendaru. Božić, 25. prosinca, pada u petak, što znači još jedan automatski produženi vikend za uživanje u obiteljskom ozračju, dok Sveti Stjepan pada u subotu.

No, prava čarolija leži u tjednu između Božića i Nove godine. Budući da i Nova 2027. godina također pada u petak, otvara se nevjerojatna mogućnost. Uzimanjem samo četiri dana godišnjeg odmora (28., 29., 30. i 31. prosinca), moguće je spojiti sve blagdane i vikende te si osigurati odmor koji traje od 25. prosinca do 3. siječnja, što je punih deset dana predaha. Stoga, olovke u ruke, otvorite planere i počnite zaokruživati datume – godina iz snova za odmor je pred nama.

