Zviždačica Maja Đerek: Radim registar imovine Splita, čega se mnogi boje

Maja Đerek, trenutačno najpoznatija hrvatska "zviždačica", koja je u rujnu 2020. godine dobila otkaz u Državnim nekretninama, u ponedjeljak stupa na dužnost savjetnice u Gradu Splitu za projekt izrade registra imovine Grada. Za Večernji list ispričala je kako je bio dovoljan jedan sastanak s gradonačelnikom Ivicom Puljkom da uvide kako imaju isti cilj, a to je transparentno upravljanje gradskom imovinom.

– Želimo promijeniti stvari godinama naslijeđene, poput lošeg upravljanja gradskom imovinom, a vjerujem, kada pokrenemo jedan pozitivan slučaj, da će se to preliti i na državnu imovinu. Ja sam se u Državnim nekretninama bavila upravljanjem imovinom koja je prije bila gradska. Oduvijek želim transparentno, zakonito upravljanje imovinom, na temelju tog sam ostvarila i velik uspjeh u Državnim nekretninama u naplati potraživanja i povećanja dobiti. Gradonačelnik Puljak zaključio je da imam kompetencije, da znam, da želim promjene, da je to moja strast i ponudio mi je mjesto savjetnice – kaže Đerek.

Naknada, a ne plaća

Najavljuje kako će Split biti prvi grad u Hrvatskoj čija će imovina biti objedinjena u registru, a svi podaci dostupni javnosti, što nije slučaj ni s državnom imovinom.

– Registar će sadržati sve podatke. Građani će vidjeti gdje se nalazi svaki gradski prostor, tko je u kojem prostoru ili stanu, koliko ga plaća, na temelju čega mu je određena zakupnina, koliko ima duga i slično. Dakle, sveobuhvatni registar koji će onemogućiti malverzacije ispod stola s imovinom koja pripada građanima – govori M. Đerek. Tvrdi da je dobro upoznata sa situacijom u Splitu.

– Državne nekretnine na kojima sam ja radila prije su bile na upravljanju jedinica lokalne samouprave pa i Grada Splita. Otvorila sam niz pitanja koje su poslije postale afere: kompleks Obrov, bedem Priuli, korištenje stanova, podzakup na kojima država gubi ogroman novac, dodjela prostora "po babi i stričevima"... – kaže Đerek. Svjesna je kako su javne nekretnine i zarada na njihovu korištenju osinje gnijezdo.

– Znam da je nekima problem što dolazim na to mjesto. Ljudi se boje promjene, a neki se možda boje da će izgubiti ono što su dobili nezakonito. To je promjena koja se mora napraviti – govori M. Đerek. Ističe kako nije zaposlena u Gradu Splitu, njezin angažman reguliran je ugovorom o djelu.

– Dogovorili smo naknadu koja nije velika. Nisam tu zbog novca, nego da napravimo posao koji će biti ogledni primjer za cijelu Hrvatsku. To je za mene izazov. Budući da su počele prozivke moram podsjetiti da je moja bivša direktorica primljena bez potrebnih uvjeta i kvalifikacija. Ona dobiva 32.000 kuna mjesečno, a to nitko ne poteže. Radi se o gospođi Renati Sabo, direktorici Državnih nekretnina. Mandat joj je istekao, raspisan je novi natječaj i pretpostavljam da će je opet netko pogurati iako nema kvalifikacije za to radno mjesto. Ja u Gradu Splitu nisam zaposlena, tu se ne provodi javni natječaj, gradonačelnik me uzeo za savjetnicu na projektu za koji imam kompetencije. Kad ga završim, odlazim – poručila je Đerek.

S obzirom na to da se natjecala za mjesto pročelnice za upravljanje gradskim nekretninama Grada Zagreba, a taj natječaj je poništen, pitali smo je i je li joj Split utješna nagrada.

Nezaposlena 14 mjeseci

– Ne može Split biti utješna nagrada. Ja sam u Zagrebu od pročelničkog mjesta odustala prije poništenja natječaja. U to vrijeme sam bila jako medijski izložena i angažirana na sudu gdje vodim radni spor s bivšom tvrtkom. Procijenila sam da se u tom trenutku, ako budem izabrana, neću moći u potpunosti posvetiti poslu pa sam odustala. Sada je drukčije – pojašnjava M. Đerek. Nakon što je javno ukazala na malverzacije državnom imovinom i dobila otkaz u Državnim nekretninama 14 mjeseci bila je nezaposlena. Pokrenula je radni spor s bivšom tvrtkom.

– Spor se bliži kraju, ali meni kao pravnici, puno je spornih momenata. Sporno mi je što je sutkinja isključila javnost bez posebnog razloga, što je moja bivša direktorica tamo sjedila i nadgledala svojih 15 zaposlenika koji su govorili protiv mene. Sporno mi je što nema nijednog materijalnog dokaza protiv mene, nikad nisam dobila opomenu pred otkaz. Oni kroz namještene priče svjedoka žele predstaviti otkaz zakonitim i to mi je jasno. Bilo što da se dogodi, ja neću prestati istupati i ukazivati na postupanje hrvatskih sudova prema zviždačima. Nastoje nas demotivirati – kaže M. Đerek.

