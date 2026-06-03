Bivši njemački kancelar viđen u Moskvi. Peskov: 'Pozdravljamo njegov posjet'

Kremlj je potvrdio da bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder boravi u posjetu Rusiji, javile su u srijedu ruske državne novinske agencije. Državni mediji prethodno su izvijestili da je Schroeder uočen u Moskvi.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija pozdravlja njegov posjet. Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je ranije da bi Schroeder mogao predstavljati Europu u eventualnim budućim pregovorima s Moskvom o sigurnosti na kontinentu, što su europske vlade odbile.