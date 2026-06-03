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SCHROEDER U RUSIJI

Bivši njemački kancelar viđen u Moskvi. Peskov: 'Pozdravljamo njegov posjet'

Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a meeting in Moscow
Ramil Sitdikov/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
03.06.2026.
u 18:10

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je ranije da bi Schroeder mogao predstavljati Europu u eventualnim budućim pregovorima s Moskvom

Kremlj je potvrdio da bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder boravi u posjetu Rusiji, javile su u srijedu ruske državne novinske agencije. Državni mediji prethodno su izvijestili da je Schroeder uočen u Moskvi.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija pozdravlja njegov posjet.  Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je ranije da bi Schroeder mogao predstavljati Europu u eventualnim budućim pregovorima s Moskvom o sigurnosti na kontinentu, što su europske vlade odbile.

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Komentara 2

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GU
Gusar93
18:50 03.06.2026.

Rusi su dobili bonove za 40 litara goriva. Uništenje ove rafinerije će to smanjiti na 30 lit.

SE
Serđo23
18:22 03.06.2026.

Odsjeo je u apartmanu s porodicom u predgrađu Moskve !Ali baš kod Ruskog iznajmljivača , a ne Slovenca !

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