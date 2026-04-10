Uhićeni su 2020., optuženi 2022., od njih 39 krivnju je priznalo 28, a za preostalih 11 optužnica je konačno postala pravomoćna

Gotovo šest godina. Toliko je prošlo od uhićenja Tomislava Pavkovića i njegovih suoptuženika u akciji Flajš. O koliko velikoj akciji je tada bila riječ svjedoči i podatak da je u njihovu uhićenju u svibnju 2020. sudjelovalo 150 policajca. Tim uhićenjem i kasnijom istragom bilo je obuhvaćeno 36 okrivljenika i tri tvrtke. Optužnica je podignuta 2022., a u međuvremenu je 28 od 39 optuženika priznalo krivnju i nagodilo se s USKOK-om. Uglavnom su im bile izrečene uvjetne kazne, rad za opće dobro i novčane kazne do 40.000 eura. Što se tiče preostalih 11 optuženika, predvođenih Tomislavom Pavkovićem, optužnica im je neki dan, konačno postala – pravomoćna.

Prethodno su obrane tijekom 2025. na jednoj od sjednica optužnog vijeća tražile izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih. Sud im je to tada odbio, išla je žalba na Visoki kazneni sud (VKS)., a kada se spis ponovo vratio optužnom vijeću, ono je optužnicu potvrdilo. Sada slijede nove muke, jer prvo spis treba dobiti raspravnog suca, a zatim se treba iznaći prostor u kojem će se moći smjestiti devet optuženika i njihovi odvjetnici te odvjetnici dvije optužene tvrtke. Drugim riječima, iako je optužnica šest godina od uhićenja Pavkovića i ostalih konačno postala pravomoćna, na početak suđenja će se vjerojatno čekati još neko vrijeme.

USKOK Pavkovića i ostale tereti za porezne prevare i utaje poreza "teške" oko 20 milijuna kuna počinjene u sklopu zločinačkog udruženja, s tim da je proračun bio oštećen za oko 11 milijuna kuna, dok su prema optužnici, okrivljenici "zaradili" oko 13 milijuna kuna. Radilo se, pojednostavljeno, o tome da su organizatori te priče, a po USKOK-u to su bili Tomislav Pavković i Oliver Kolobarić, imali tvrtke koje su trgovale raznom robom. U priču su uključili, tvrdi se u optužnici, i druge optuženike, koji su ili imali svoje tvrtke ili su bili direktori u fiktivnim tvrtkama. Neke obavljene usluge među tim tvrtkama su bile stvarne, no neke nisu, pa su se isporučivale lažne fakture, novac se nakon plaćanja podizao te se tako varalo na PDV-u, a navedeno se događalo 2018.