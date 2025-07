Zoran Milanović i propuštena večera kao čin visoke državničke samosvijesti

Malo što je u bogatoj povijesti europskoga političkog beščašća moglo biti tako odvratno kao večera koju su vodeći nizozemski celebi kralj Willem-Alexander i kraljica Máxima priredili za Donalda Trumpa i vođe zemalja članica Nato saveza, da skupa proslave pobjedu vođe američkih supremacista u njegovom ratu s Iranom.



Nije do toga što su se posluživale iznutrice od masakriranih iranskih civila i na pustinjskom suncu odležani odresci od izgladnjele djece u Gazi, što ih je Trump donio iz svoga posljednjeg lova. Nije ni do toga što se Argentinka Máxima, inače bivša investicijska bankarka, kobajagi borkinja za integraciju migranata i LGBTQ zajednice – dakle, najprezrenijih Trumpovih neprijatelja – pojavila kao madame Smrt osobno, u haljini boje pistacija, s diskretnim prelivom prosutoga ljudskog mozga. Nije čak ni do toga što je Máximin donedavni premijer, aktualni Nato tajnik Mark Rutte, pri zavlačenju Donaldu Trumpu u rektum zaboravio vani ostaviti žnirance, da ga poslije mogu izvući.