Znate li kada počinje zimsko računanje vremena? Taj dan spavamo sat vremena dulje

Već godinama na razini Europe traju rasprave o ukidanju ljetnog i zimskog računanja vremena, no zbog nesuglasica oko toga koje vrijeme izabrati za standardno, i ove godine kazaljke smo pomicali u ožujku, a to ćemo ponovno učiniti u listopadu – no ovoga puta jedan sat unatrag.

Vlada je na službenim stranicama prošle godine objavila Uredbu kojom je najavljeno da ćemo mijenjati vrijeme sve do 2026. godine, pa se tako navodi da ove godine ljetno računanje vremena završava 29. listopada u tri sata pomicanjem vremena jedan sat unatrag tako da se 3 sata računaju kao 2 sata.

Sat koji se 29. listopada 2023. zbog pomicanja za jedan sat unatrag pojavljuje dva puta između 2 h 00 min i 00 s i 3 h 00 min i 00 s, označava se prvi put kao sat 2A, a drugi put kao sat 2B.

