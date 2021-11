Znanstvenik tvrdi da je otkrio tko je prvi poznati slučaj COVID-19: 'WHO je pogriješio u kronologiji'

Vodeći stručnjak evolucije virusa sa Sveučilišta Arizona, Michael Worobey objavio je znanstveni rad u uglednom časopisu Science u kojem tvrdi da je prva osoba koja se zarazila COVID-19 bio prodavač s tržnice morske hrane, a ne računovođa koji je živio kilometrima dalje.

Worobey je analizirao javne podatke prvih slučajeva COVID-19 u Kini i smatra da je Svjetska zdravstvena organizacija pogriješila s kronologijom pandemije, piše New York Times.

Očekuje se kako će objavljeni rad potaknuti ponovo raspravu oko toga je li pandemija započela zbog slučajnog proboja iz laboratorija u Wuhanu ili na neki drugi način. Potraga za uzrokom najveće katastrofe javnog zdravstva u kojoj su umrli milijuni potaknuo je geopolitičke podjele, kao i napetosti između zemalja.

- U gradu od 11 milijuna ljudi, više od pola ranih slučajeva povezano je s mjestom veličine polovice nogometnog stadiona. Postaje vrlo teško objasniti uzorak ako proboj se nije dogodio na tržnici - smatra Worobey.

Foto: Xiao Yijiu Photo: Xinhua/Xiao Yijiu

Nekoliko uglednih stručnjaka, među kojima je i jedan istraživač pandemije koji je radio za WHO, navode kako je Worobeyjeva analiza "ima smisla" i da je prvi poznati slučaj zaraze vjerojatno bio prodavač morskih plodova. Međutim, isto tako navode da je premalo podataka u ovom trenutku da bi se došlo do odgovora na važnije pitanje, a to je kako je počela pandemija.

Navode kako je pacijent nula zarazio s virusom prije zabilježenog slučaja prodavača morskih plodova, te je potom virus dosegnuo kritičnu masu tako što se proširio na tržnici. Studije promjena u genomu virusa ukazuju na to da se prva infekcija dogodila sredinom studenog 2019. godine, što je tjednima prije nego je zabilježen slučaj zaraze trgovca morskim plodovima.

- Nije da se ne slažem s analizom, ali se ne slažem s time da su podaci dovoljno jaki ili dovoljno potpuni da možemo reći nešto konkretno, osim toga da je tržnica morske hrane Huanan bila očito mjesto superžarišta - kazao je virolog Jesse Bloom, piše New York Times.

