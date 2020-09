Zmije su privržene svom vlasniku i prepoznaju ga, ali su kućni ljubimci samo za istinske ljubitelje

Upitate li ih koje savjete bi dali onima koji žele gmazove za kućne ljubimce, najradije bi rekli - ne nabavljajte ih. No, kako uz zmije žive godinama, ipak otkrivaju sve što bi trebali znati i početnici. Zmije su vrlo zahvalni i jednostavni kućni ljubimci, kažu Nikola i Stella Hađar, ali uz određena pravila. Zbog nedostatka informacija ljudi se često razočaraju jer očekuju da ta životinja nešto radi, da bude u pokretu, ističu.

Ljudi najčešće pogledaju u oglasnik i nabave prvo na što nalete, bitno da je zmija. Oni savjesni i pametniji rade to malo drugačije.

– Zbog nedostatnih informacija često budu razočarani jer očekuju da ta životinja radi nešto, da bude u pokretu. Kako biste izbjegli takve situacije valja dobro proučiti činjenice o zmijama koje nas zanimaju. U svijetu teraristike postoje arborealne zmije, zmije koje borave većinu vremana na granama i iznad tla, te terestrealne, one koje svoje vrijeme provode na tlu ili u raznim skrovištima. Potrebe kukuruzne zmije i kraljevskog pitona vrlo slične, no drukčija je interakcija s budućim ljubimcem, a potpuno su različiti i njihovi karakteri. Kukuruzna zmija je aktivna, vrlo često je u pokretu i možemo reći kako uvijek nešto radi u terariju. Kraljevski piton je čista suprotnost, većinu vremena je sklupčan i miruje – objašnjavaju.

Foto: Privatni album Mrežasti piton iz Selayara (Indonezija) spada među veće zmije, no potpuno bezopasan za čovjeka

Ono što je zajedničko zmijama koje su dostupne prosječnom hobistu je da se one najugodnije osjećaju na temperaturi od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva pa im zbog toga treba terarij. Uz grijač, termostat i rasvjetu interijer terarija treba oponašati prirodno stanište. Nije prikladno za mladu zmiju kupiti terarij kao za odraslu. U velikom prostoru može reagirati stresom, odbijati hranu i sve brzo i lako može krenuti u krivom smjeru.

– Zmija ne iziskuje mnogo brige i vremena, ali je poželjna svakodnevna interakcija s njom, osim u dane kada jede. Mlade životinje hrane se jednom tjedno, a odrasle svakih sedam do 14 dana. Hendlanje zmije nakon hranjenja nije poželjno, jedu konkretan obrok i nelagodno im je ako ih diramo dok probavljaju. Isto je i kad mijenjaju kožu. Kod zmija koje se kupuju od neprovjerenih izvora vanjski paraziti su česti i lako se mogu uočiti, hodaju po zmiji, smještaju se oko očiju i između ljusaka zmije. Zmija će više biti u vodi kako bi na prirodan način riješila nametnike. Unutarnji paraziti su prijetnja za zmiju. Ako zmija odbija jelo, djeluje mršavo, ima neobičnu stolicu ili je potpuno apatična, potražite pomoć veterinara koji će provesti terapiju čišćenja od unutarnjih parazita – napominju i dodaju da gmazovi oboljevaju od istih bolesti kao i čovjek. Vlasnik može ugroziti zmiju nepravilnim uvjetima držanja, što će dovesti do nesretnog kraja za životinju. No, zmija ne može zaraziti vlasnika niti ga dovesti do nesretnog kraja, osim ako je otrovnica. Njih kao ljubimce mogu imati samo vlasnici sa dugogodišnjim iskustvom.

Foto: Privatni album Kraljevski piton, jedna od mnogih mutacija boje i uzorka. Dane provodi sklupčana u obliku lopte, otud i naziv Ball python

– Zmija kao i svaka životinja osjeti energiju vlasnika. Strah će rezultirati strahom, većim kod zmije nego kod vas. Zmija će prvo reagirati pokušajem bijega, siktanjem, povlačenjem. Tek kada osjeti da nema kuda pobjeći slijedi ugriz. Svaki ugriz je isključivo ljudska pogreška. Dakle, nema velike razlike između „strašnih“ zmija, mačaka koje grebu, pasa koji ugrizu od straha, papiga koje grizu, ponašanje životinja ovisi o postupcima vlasnika. Zmiju kao ljubimca može imati samo istinski ljubitelj koji će joj pružiti sve potrebne uvjete i interakciju, a kao nagradu dobiva vjernu, stabilnu životinju vrijednu divljenja – ističu.

Zmije pokazuju privrženost, traže vlasnika, prepoznaju ga putem ‘lickanja’, preko jezika prepoznaju čestice ili miris. Iako nemaju razvijeno osjetilo sluha osjete vibracije u glasu. Kad su bolesne, pokazuju znakove i traže pomoć. Na vlasnicima je da znaju to prepoznati i da im pomognu.