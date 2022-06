Zlodre: Puljkova odluka jako je loša za Split, a ja nasilnika ne bih štitio

Aris Zlodre, diplomirani ekonomist i privatni poduzetnik, kandidat je Domovinskog pokreta (DP) za gradonačelnika Splita. Uspio je okupiti obično razjedinjenu desnicu pa su iza njega stali i Hrvatska demokršćanska stranka (HDS), Hrvatska stranka prava (HSP) te Hrvatski suverenisti (HS). Rođeni je Splićanin, oženjen, otac jedne djevojčice. Njegova obitelj više od 30 godina bavi se turizmom i ugostiteljstvom. Zaljubljenik je u ronjenje, podvodni ribolov, planinarenje i oldtajmere.

DP je u Splitsko-dalmatinskoj županiji na vlasti s HDZ-om i HGS-om. Je li stranka to skupo platila s obzirom na to da je na županijskoj razini došlo do raspada?

Žao mi je zbog raspada. Smatram da smo trebali svi ostati zajedno, pregrmjeti teški period i iz njega izaći jači, ako je to moguće. Isto tako, mislim da je prirodno što smo, ostvarivši dobar rezultat na izborima, to i kapitalizirali. Cilj izbora je participirati u vlasti, u našem slučaju sa strankama hrvatskog predznaka, i doprinijeti razvoju svoje sredine.

Mislite li da i vi možete biti iznenađenje na gradskoj razini?

Jasno je da će biti drugog kruga izbora. Nadam se da će se dogoditi iznenađenje i da ću to iznenađenje biti ja. Mi kao tim i ja osobno dat ćemo sve od sebe da se prezentiramo biračima onakvi kakvi jesmo. Radišan sam čovjek, znam kako se novac može zaraditi, znam kako sustav funkcionira i koje probleme treba rješavati. Perspektiva Splita je izvanredna, imamo ogromne resurse koje ne koristimo.

Što u ovom kratkom mandatu zamjerate Ivici Puljku?

Samo priča, a što se posla tiče, sve se svelo na pilanje pet stupića, malo asfaltiranja i betoniranja. Nisam vidio nikakve pomake. Ništa se nije pomaklo sa Žnjanom, garažama, POS-ovim stanovima. On priča o stanovima na Korešnici, ali da bi započela gradnja, treba imati pristupne ceste, o čemu se i ne govori.

Kako biste se vi postavili na njegovu mjestu kada je dogradonačelnik Ivošević optužen za prijetnju novinarki?

Ne bih sigurno štitio nasilnika, ne podržavam nasilje ni u kakvom obliku. Smatram da je Puljkova odluka izazivanja izbora jako loša za Grad Split za koji je ova godina praktički već izgubljena. Nijedan projekt se neće napraviti, stagniramo. Svjedoci smo da zbog politiziranja nije počela gradnja garaža, a riječ je o projektu oko kojeg su svi suglasni. Cijene građevinskog materijala lete u nebo.

Nakon tzv. seks-skandala zatražili ste povlačenje Ivice Puljka i njegova tima iz izborne utrke. Zašto, s obzirom na to da u ovoj aferi čak i nema oštećenih?

Tražimo povlačenje Ivice Puljka iz kampanje zbog konstantnih ispada njegovih suradnika koji su u suprotnosti s elementarnim normama civiliziranog ponašanja te s temeljnim postulatima javnog djelovanja. Neovisno o tome je li u pitanju lažni profil, očigledna je namjera njegovih bliskih suradnika da iskoriste osobe za koje su svjesni da su maloljetne.

Što mislite o HDZ-ovu kandidatu Zoranu Đogašu?

Nisam ga mao priliku osobno upoznati, ali djeluje mi pametno i elokventno.

Kakve su ambicije DP-a što se tiče Gradskog vijeća?

Nadamo se da ćemo biti dio buduće stabilne većine koja će voditi Grad Split. Koalirat ćemo sa strankama koje su hrvatskog predznaka, ali moram istaknuti, ovo su komunalni izbori, a ne visoka politika. Svatko tko ima dobre ideje, zna što govori i ne rasipa javni novac dobar je partner. Uvijek sam otvoren za razgovor sa svakim, ne znamo svi sve.

Je li onda moguće da sutra podržite Ivicu Puljka?

To stvarno nije moguće. Ne vjerujem u njegove dobre ideje jer su se dosad pokazale lošima.

Biste li mogli surađivati sa SDP-om ili nekom drugom lijevom opcijom?

Trebamo pričekati izbore i vidjeti što će se uopće dogoditi s njima, SDP se, izgleda, bori za opstanak.

Biste li surađivali s Kerumom?

Mi surađujemo na županijskoj razini i, ako nađemo zajedničke točke suradnje i u Gradu, zašto ne? On ima stabilno biračko tijelo i na njegove vijećnike uvijek treba računati.

Pred novim splitskim gradonačelnikom bit će trogodišnji mandat. Što biste vi napravili u tri godine?

Ima vitalnih stvari na koje bih se odmah bacio. Tvrdim da poduzetništvo mora razvijati grad jer bez priljeva novca ne možete servisirati javne službe. Daljnja zaduživanja koja su se dogodila u proteklom razdoblju za mene su neprihvatljiva. Mi vraćamo taj novac, građani ovoga grada, a ne oni koji su se zadužili. Ja bih novac privukao projektima. Produžio bih Vukovarsku ulicu do TTTS-a, taj projekt stoji u ladici, treba ga izvući i riješiti ta dva kilometra te automatski dobiti ogroman prostor za građenje. Možete graditi stanove, što će odmah utjecati na pad cijena stambenih kvadrata u Splitu, kao i vrtiće koji nam nedostaju. Uz to, najavio sam da ćemo graditi lungomare do Stobreča, i to za nula kuna, zahvaljujući koncesijama.

Vaša poruka biračima, zašto da glasaju za vas?

Kao poduzetnik, znam kako mnoge stvari funkcioniraju, što većina protukandidata ne zna, znam kakvo je stanje na tržištu i potpuno mi je jasno kako je obrtnicima, poljoprivrednicima i poduzetnicima. Za razliku od njih, ja znam kako i gdje treba pomoći. Odgovoran sam jer je na meni zadatak da imam dovoljno novca na računu da mogu isplatiti plaće. Mislim da bi svaki političar trebao jedan dio života raditi kao poduzetnik.

Što radite u slobodno vrijeme?

Strast mi je ronjenje na dah. Maksimum mi je bio 16 metara dubine, sada mogu na 10-ak metara. To je jedan drugi svijet koji me smiruje i opušta. Imam kćer od 6,5 godina i prošle godine zaronila je sa mnom na 2,5 metra, a proplivala je čim je prohodala.

Kad ste zadnji put vidjeli perisku?

Živu? Na Silbi prije osam godina. Nažalost, podmorje nam je dosta uništeno, ali dobrom državnom organizacijom dosta se toga može promijeniti i revitalizirati.