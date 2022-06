Istraživanje pred splitske izbore: Puljak i Đogaš idu u drugi krug, evo tko pobjeđuje

Ipsos je proveo istraživanje na reprezentativnom uzorku od 600 Splićana starijih od 18 godina kako bi utvrdio izborni potencijal stranaka i kandidata na izborima za gradonačelnika i gradskog vijeća grada Splita. Istraživanje je pokazalo da su Splićani motivirani za izlazak na lokalne izbore te da bi na izborima za gradsko vijeće moglo biti gusto.

Po trenutnim preferencijama birača u drugi krug izbora za gradonačelnika Splita ušli bi Ivica Puljak i Zoran Đogaš, a u drugom krugu bi pobijedio Ivica Puljak i to sa 50 posto glasova dok bi Đogaš osvojio 39 posto. Iako značajno manju, Cenar ima prednost nad HDZ-om i na izborima za gradsko vijeće. U brojevima, Puljak ima 38 posto naspram Đogaševih 24, dok na izborima za gradsko vijeće Centar vodi za 4 posto, 27-23.

Što se ostalih kandidata tiče, prag od 5 posto prelaze Željko Kerum s 11 i Josip Markotić sa šest. U gradskom vijeću vjerojatno ćemo gledati Most (devet posto), HGS (osam posto), Most (sedam posto) i Možemo (šest posto). Drugim riječima, možemo očekivati 11 mandata za Centar, devet za HDZ, po tri za Most, SDP i HGS, te dva za Možemo.

Među analiziranim osobama najvišu razinu pozitivnog dojma građani imaju prema Ivici Puljku, slijedi ga Zoran Đogaš o kojem stav još uvijek nema 40% građana. Stavovi o Bojanu Ivoševiću su podijeljeni.

Najnegativnije mišljenje birači imaju o Željku Kerumu, a više od 60 posto ne zna tko su Josip Markotić, Aris Zlodro i Kristina Vidan. Jedna trećina ispitanika ne zna niti za Tamaru Visković, no oni koji su upoznati s njenim radom očito ga podržavaju jer ona ima najpozitivniju ocjenu, tojest najmanje negativnih ocjena.

Čak 57 posto ispitanika reklo je da će sigurno izaći na izbore, dok samo njih 8 posto kaže da svakako neće izaći.