Zločini koji su ledili krv u žilama: Ovi roditelji digli su ruku na svoju djecu

Ubojstvo djeteta, kada ga još počini njegov vlastiti roditelj, je zločin koji je najteže logički objasniti i razumjeti. Postoje razne teorije – prema nekima, roditelji se tako rješavaju neželjenog djeteta, u kom vide smetnju, ubojstvom potomka osvećuju se svom supružniku ili pak žele ugoditi partneru kojem smetaju djeca iz bivših brakova. Roditelji vlastitu djecu najčešće ubijaju "osobnim oružjem" za premlaćivanje, gušenjem ili utapanjem. Na žalost, takvi se zločini, gledano u svjetskim razmjerima ne događaju rijetko. Čak 500 djece svake je godine ubijeno rukom roditelja u Sjedinjenim Američkim Državama, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Forensic Science International, čiji su autori puna tri desetljeća (između 1976. i 2007.) detaljno proučavali slučajeve ubojstava djece.

Među žrtvama koje su ubili vlastiti roditelji najviše je male djece, mlađe od 6 godina, čak 72 posto, a jedna trećina žrtava bile su bebe mlađe od godinu dana. Roditelja-krvnika nisu pošteđena niti odrasli potomci, 13% žrtava bile su odrasle osobe, u dobi od 18 do 40 godina. Među žrtvama su zastupljeniji sinovi (52%), dok su kćeri žrtve u 38% slučajeva. Među ubojicama vlastitih potomaka gotovo su podjednako zastupljena oba roditelja, iza 57,4% slučajeva stoje očevi, a u 42,6% slučajeva ubojice svoje djece su majke. Cheryl Meyer, koautorica nekoliko knjiga na tu temu, tvrdi kako je vjerojatno da svaka tri dana jedna majka, negdje u SAD-u, ubije vlastito dijete.

Većina roditelja ubija vlastitu djecu, kako navodi studija, "osobnim oružjem" za premlaćivanje, zatim gušenjem ili utapanjem, dok je u slučajevima ubojstava odraslih potomaka najzastupljenije vatreno oružje, kojim su roditelji počinili zločin u čak 72% slučajeva ubojstava sinova i kćeri.

Metntalne bolesti, testosteron, osveta..

Iako je neshvatljivo da uopće postoje logični razlozi za tako monstruozan čin, kao što je ubojstvo vlastitog djeteta, glavni autor studije, dr. Timothy Mariano, navodi tri moguća razloga - roditelji počinitelji su često mentalno bolesne osobe, obično imaju višu razinu testosterona ili se pak potomstvo koje ubijaju očevi ili majke smatra neželjenim. Forenzički psihijatar, dr. Phillip J. Resnick, koji je pionir u proučavanju i istraživanja ubojstava djece od strane njihovih roditelja, identificirao je pak pet glavnih razloga: altruizam, akutna psihoza, neželjeno dijete, nenamjerna smrt, koja nastaje kao posljedica zlostavljanja, te osveta supružniku.

U slučaju altruizma roditelj ubija svoje dijete jer smatra da to čini u njegovom najboljem interesu. Takvo se uvjerenje može temeljiti na stvarnoj životnoj situaciji, primjerice na činjenici da dijete pati jer boluje od neizlječive bolesti. U drugom slučaju takav čin može prethoditi samoubojstvu roditelja, koji smatra da bi bilo nepravedno ostaviti dijete da se u budućnosti samo suočava s okrutnim svijetom. U slučaju akutne psihoze roditelj ubija dijete vođen idejama koje nisu u skladu sa stvarnošću, primjerice, uvjeren je da je njegovo dijete opsjednuto vragom.

Roditelj pak koji svoje dijete smatra neželjenim, nerijetko u njemu vidi smetnju te se odlučuje za monstruozni zločin kako bi se te 'smetnje' zauvijek riješio. Smrt djeteta nerijetko se događa i neplanski, kao posljedica teškog fizičkog zlostavljanja od strane roditelja. Rijetki nisu niti slučajevi kada se je jedan od supružnika, u silnoj želji da se osveti onom drugom, odlučuje na drastičan korak te ubija njihovo zajedničko dijete. Donosimo nekoliko najbrutalnijih slučajeva u kojima su život djeci oduzeli upravo oni koji su im život i dali.

Utopila sinove pa izmislila otmičara

U listopadu, 1994. godine, u blizini obiteljske kuće u Južnoj Karolini, 23-godišnja Susan Smith je skovala pakleni plan te je utopila dvojicu svojih sinova, trogodišnjeg Michaela i 14-mjesečnog Alexa. Automobil, u kom su djeca bila vezana u auto-sjedalicama, odvezla je u jezero u okrugu Union. Dok su njena djeca ležala mrtva u automobilu na dnu jezera, ona je pokušavala uvjeriti istražitelje da su njezini sinovi oteti i da je automobil u kom su bila djeca odvezao nepoznati crnac. To je pokrenulo lov na otmičara, a mladu majku stavilo u centar medijske pozornosti. Ipak, Smith je na posljetku priznala da je sama počinila gnjusan zločin. Stravična je priča dospjela na sve svjetske naslovnice, a njezino suđenje za ubojstvo djece pomno je praćeno diljem svijeta.

Tužiteljstvo je otkrilo da je Smith imala aferu s bogatim sinom svog šefa, koji je upravo prekinuo vezu s njom, jer nije želio djecu. Njezini odvjetnici tvrdili su pak da je Susan bila suicidalna i depresivna te da je namjeravala ostati u automobilu sa svojom djecom.

Iako su tužitelji tražili smrtnu kaznu, Susan Smith je ipak osuđena na doživotni zatvor. Budući da je porota na njezinom suđenju 1995. godine odbila izreći smrtnu kaznu, 53-godišnja Smith je prošle godine, nakon što je odslužila 30 godina doživotne robije, imala pravo podnijeti zahtjev za uvjetni otpust. No, od prvog tjedna studenog Ured za usluge žrtvama primio je 360 pisama, e-mailova i poruka, pri čemu se u čak njih 354 izražavalo protivljenje njezinom uvjetnom puštanju. “Ja sam kršćanin, Bog je veliki dio mog života i znam da mi je oprostio i znam da je to po njegovoj milosti i milosrđu i samo tražim da i vi pokažete istu vrstu milosrđa”, rekla je Smith na saslušanju. No, njenom se uvjetnom otpustu oštro protivio i njezin bivši suprug, otac ubijenih dječaka.

“Bog nam daje slobodan izbor, a ona je te noći odabrala da okonča živote djece. Ovo nije bila tragična pogreška. Namjerno je planirala okončati njihove živote. Nikada nisam osjetio da ima grižnju savjesti”, rekao je otac ubijenih dječaka, a Odbor za uvjetne otpuste i pomilovanja Južne Karoline jednoglasno je odbio zahtjev majke-ubojice. Nakon što je, 23. siječnja 2010., ustrijelio svoju suprugu Franki, Neal Jacobson pucao je i ubio njihove sinove, 7-godišnje blizance Erica i Joshuu, a potom je pokušao samoubojstvo predoziranjem lijekovima na recept. Iako zločine nikada nije negirao, Jacobson je, s nekim svojim prijateljima, članovima obitelji i liječnicima, pokušao dokazati da su antidepresivi, koji su mu bili propisani tri tjedna prije no što je počinio ubojstava, možda djelomično krivi za tragediju. Jacobson je priznao krivnju po tri točke optužnice za ubojstvo prvog stupnja te služi tri doživotne kazne.

Tijekom samo četiri dana roditelji su, u tri nepovezana slučaja koja su se dogodila u Louisiani, ubili troje djece. Lanaya Cardwell optužena je za premlaćivanje i ubojstvo svoje dvogodišnje kćerkice, a njen dečko, Phillip Garder, optužen je da je tijelo ubijenog djeteta bacio na udaljeno mjesto. U drugom slučaju optužena je Ureka Black (32) koja je bacila svog 10-mjesečnog i 5-godišnjeg sina s mosta, pri čemu je mlađi sinčić smrtno stradao. Da je ubio svoju 11-mjesečnu bebu, udarivši dijete prejako, priznao je tada 26-godišnji Jake Guidry, a policija je za ubojstvo optužila i djetetovu majku, Kageionnu Butler (21).

Ubio svoje dijete kako spasio

Matthew Taylor Coleman (40) optužen je za ubojstvo svog 2-godišnjeg sina i 10-mjesečne kćerkice. Djecu je iz Santa Barbare u Kaliforniji, odvezao u Meksiko, gdje ih je na plaži Rosarito ubio puškom za podvodni ribolov, a potom je bacio njihova malena tijela. Na saslušanju je rekao da su djeca bila opsjednuta "zmijskim DNK" i da bi "izrasla u čudovišta". Coleman, sljedbenik QAnon teorija zavjere, rekao je "da je to bio jedini način da spasi svijet." Na suđenju se izjasnio da nije nije kriv. U srpnju 2017., 35-godišnja Isabel Martinez nožem je nasmrt izbola svog dvije godine mlađeg supruga i četvero svoje djece u dobi od 2, 4, 7 i 10 godina. Ubodne rane zadobilo je i njeno 9-godišnje dijete, koje je srećom preživjelo. Martinez je priznala krivnju za ubojstva, rekavši kako vjeruje da joj "duh nalik đavolu" pokušava uzeti djecu.

Godine 1997. godine u Oregonu, Diane Downs, tada 27-godišnjakinja, ustrijelila je svoje troje djece, u dobi od 3, 7 i 8 godina, a potom je ranila i sebe. Od zadobivenih ozljeda jedno dijete je umrlo, jedno je pretrpjelo teški moždani udar, a drugo je ostalo paralizirano. Downs je tvrdila da je nedužna, a za zločin je krivila nepostojećeg otmičara automobila. Iz njenog se dnevnika ipak otkrilo da je, u vrijeme kada se dogodio zločin, bila u ljubavnoj vezi s oženjenim muškarcem koji nije želio djecu. Nakon što je jedno od preživjele djece posvjedočilo da ju je ustrijelila upravo njezina majka, Downs je osuđena na doživotnu kaznu zatvora, plus 50 godina.

U lipnju 2001., dok je njezin suprug bio na poslu, 37-godišnja Andrea Yates iz Teksasa, topila je u kadi svoju djecu. Utopila ih je svih petero, jedno po jedno. Osuđena je na doživotni zatvor, no presuda je poništena u žalbenom postupku, a Yates je 2006. puštena uz jamčevinu. Sljedećeg dana zaprimljena je u psihijatrijsku ustanovu gdje je trajno smještena.

Prije no što je sebe ubola čak 35 puta, 40-godišnjakinja Raina Mersane Ina Thaiday, u prosincu 2014., nasmrt je nožem izbola sedmero od osmero svoje djece te svoju nećakinju. Prije toga je ubila patku, koja je bila obiteljski ljubimac, a zatim je rekla da je 'zov golubice Božji znak' da mora ubiti svoju djecu kako bi ih spasila. Među žrtvama su bile četiri djevojčice i četiri dječaka, u dobi od 2 do 14 godina. Thaiday je preživjela samoranjavanje, a australski sudac izuzeo ju je iz suđenja te ju poslao u ustanovu za mentalno oboljele.

Bacio kćerkice u rezervoar

Sudeći po fotografijama na njezinim profilima na društvenim mrežama, Shannan i Chris Watts živjeli su idilično. No, iza zatvorenih vrata stvari su ipak bile drugačije. Chris je imao aferu sa ženom po imenu Nicole. U kolovozu 2018., tada 33-godišnji Christopher, počinio je stravičan zločin - ubio je svoju trudnu 34-godišnju suprugu, nerođenog sina i dvije kćeri. Nakon što je zadavio Shannan u njihovoj kući u Fredericku u Coloradu, stavio je njezino tijelo u automobil te se s dvije kćerkice od 3 i 4 godine odvezao na nalazišta nafte, u blizini obiteljske kuće, gdje je radio. Tamo je Watts dekama ugušio svoje kćerkice, 3-godišnju Celeste i njenu 4-godišnju sestru, Bellu. Tijela djevojčica bacio je u spremnik za naftu, a tijelo supruge zakopao u blizini. Istražiteljima je rekao da je ubio svoju suprugu jer je ona ubila njihove kćeri. Na kraju je ipak priznao krivnju za tri točke optužnice za ubojstvo prvog stupnja te je osuđen na pet doživotnih robija.

U kolovozu 2014., 27-godišnji Timothy Ray Jones Jr., iz Južne Karoline, ubio je petero svoje djece, a zatim se s njihovim mrtvim tijelima vozio uokolo više od tjedan dana, prije no što ih je, u vrećama za smeće, bacio uz zemljani put u Alabami. Ubijena djeca bila su u dobi od 1 do 8 godina, a njegova supruga, s kojom više nije živio, u vrijeme zločina bila je trudna s njihovim šestim djetetom. Jones je proglašen krivim za svih pet ubojstava te je osuđen na smrt.

Kako bi kaznila svog, uskoro bivšeg supruga, koji je tražio skrbništvo nad djecom, Kanađanka Elaine Campione je 2. listopada 2006. ubila oboje njihove dvoje djece. Osuđena je na doživotni zatvor, s mogućnošću pomilovanja nakon 25 godina. Zbog primjernog ponašanja, 2019. godine sud je Campione odobrio posjete uz pratnju izvan zatvora.

