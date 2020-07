Zlatko Komadina: 'Neću ići u utrku za šefa SDP-a, ja imam samo jedan zadatak'

Šef stranke Davor Bernardić je nakon izbora je uzeo godišnji i najavio odstupanje. Mijenja ga Zlatko Komadina. U međuvremenu je već počela borba za Bernardićeva nasljednika. 26. rujna je dan kada će se izabrati novi šef stranke.

Nervoze je bilo i na sjednici riječkog Gradskog vijeća tijekom rasprave o rebalansu proračuna koji će biti manji za 193 milijuna kuna u odnosu na planirani zbog pandemije koronavirusa. Prijedlog je prihvaćen, ali s njim se nije složila nezavisna vijećnica Ivona Milinović koja je svojim nastupom izbacila iz takta riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela.

Što se trenutačno događa u SDP-u za Dnevnik Nove TV kazao je gost Zlatko Komadina. Za Obersnelovo gubljenje živaca kazao je kako on nije nervozan te da ga se ne može izbaciti iz cipela.

"Mnogi trče posljednji krug", kazao je Komadina i dodao kako on ne trči posljednji krug. Navodi i da će ove izbore u SDP-u preskočiti te da se neće kandidirati na njima. "Vjerojatno ću ove izbore preskočiti", naveo je.

"Moje je da organiziram jedne fer, relativno brze i poštene izbore, da bismo se mogli pripremati za lokalne izbore", najavio je Komadina. "Naši stranački izbori su tu redovni, moramo se s njima baviti što kraće", dodao je i istaknuo da ne bi bilo u redu stranačke izbore razvući na sljedećih šest mjeseci.

Peđa Grbin je jedini objavio da ulazi u predsjedničku utrku. Komadina smatra da je moguće kako bi on mogao postati i jedini kandidat. "Proces kandidiranja traje mjesec dana. On je pokazao svoju želju i tu je legitimno. No, već se tu lobira, ja sam mislio da će to proći mirnije", kazao je Komadina i dodao da se već traže saveznici koji će i kako glasati.

"Međutim, mi smo uveli demokratske procese - jedan glas za tijela i organe, sve se glasa u kutijama, nema više šalabahtera", rekao je Komadina.

Takav sistem dijeli ljude. "Rade se podjele prije jer se rade grupacije, dvije ili tri, a onda ostaju podjele i poslije. Međutim, čini mi se da bi sada ukidanje toga značilo jedan demokratski korak unatrag", kazao je Komadina.

Navodi kako je to trenutno nemoguće promijeniti po Statutu. "To su naše unutarstranačke stvari", rekao je. Za komentare Biljane Borzan i Arsena Bauka koji to spominju kao 'prokletstvo' stranke kaže kako je 'oduševljen' naknadnom pameću. "Nakon bitke uvijek ima puno generala. Ti ljudi su bili u vodstvu i tada pa su mogli, tada kada smo to donosili, biti protiv toga", objasnio je Komadina.

Za ostavku Davora Bernardića kaže kako ga je molio da prespava nakon što su objavljeni rezultati parlamentarnih izbora. "Jutro je pametnije od večeri. Mi smo napravili loš rezultat, ali bilo je još takvih rezultata u povijesti. Bili smo i u devedesetim godinama loši. Nismo baš pali na koljena, ipak smo najjača oporbena stranka", dodao je Komadina.

"Tako su odlučili birači, a oni su uvijek u pravu. Mi smo rekli - 'izađi i promijeni', oni su izašli i nisu promijenili, tražili su sigurnost", dodao je. "S lijeve strane su nam odnijeli ljevica, desnu stranu Plenković. Ostali smo bez lijevog i desnog krila. Bez krila ne možete letjeti", opisao je Komadina.

Kaže da su trebali koalirati s Možemo. "Gospodin Plenković je otfikario desnicu i postao prijemčiv građanima centra. Korona je tu bila i gospodarske teškoće. Ljudi su u strahu i ne žele promjene. Bilo je tu dosta psihologije i sociologije pa i politologije", objasnio je komadina.

Za Davora Bernardića kaže kako je mlad te da će uz obrazovanje koje ima nastaviti dalje.

"Bernardić se povukao, to je jedan šok, nakon ulaganja cijelog sebe u to. On ima izvanredan kurikulum, najbolji student fizike, doktorat ili čak dva doktorata, jezici... Ima on gdje i što. Saborski je zastupnik. Ima vremena, mlad je. On je u stranci od 18. godine", zaključio je Komadina.