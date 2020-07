SDP uveo rigorozne mjere štednje: 'Ma nije to ništa, bilo je i gorih dana'

Do izbora novog vodstva suspendirani su svi troškovi izuzev hladnog pogona. Županijske, gradske i općinske organizacije dobile su uputu da se obustave troškovi reprezentacije, putovanja, ali i oglašavanja...

SDP uveo je mjere štednje, a do izbora novog vodstva suspendirani su svi troškovi izuzev hladnog pogona. Županijske, gradske i općinske organizacije dobile su uputu da se obustave troškovi reprezentacije, putovanja, ali i oglašavanja. Otkazani su i ugovori o djelu pojedinim suradnicima, a na Iblerovom kažu kako su otkazani samo oni koji su bili vezani za izbore te da više nema potrebe s angažmanom.

- Nije to ništa posebno. SDP je velika stranka, a cilj ovakvih preporuka je da se ne stvara nepotreban trošak neposredno prije izbora novog rukovodstva. Preživjet ćemo, nemojte se sekirati - kazao je Nikša Vukas, glavni tajnik SDP-a i novoizabrani saborski zastupnik.

Nakon izbornog debakla na parlamentarnim izborima, koji je rezultirao povlačenjem Davora Bernardića s mjesta predsjednika SDP-a, pred strankom su unutarstranački izbori. No već sad se zna kako će SDP u idućem razdoblju iz proračuna imati manji priljev novca za rad nego što je to bilo u protekle četiri godine. Naime, izbornim rezultatom Restart koalicije SDP su pripala 32 mandata što je za šest zastupnika manje nego što su ih imali u prethodnom sazivu Sabora. U mandatu to znači oko 7,2 milijuna kuna manje. Kad se zna da je prošlu godinu SDP završio s manjkom od 1,1 milijuna kuna, zanimalo nas je kako će manji broj zastupnika, a time i manji priljev novca utjecati na financijsko stanje stranke. Vukas je kratko poručio:

- Ma riješit će se. Štedjet ćemo i preživjeti. Bilo je i gorih dana - poručio je Vukas, prenosi 24sata.

Prema prvom izvješću Restart koalicija na izbornu promidžbu potrošila je najviše novca i to 8,4 milijuna kuna. Završni financijski izvještaj stranke trebaju predati 30 dana nakon izborna odnosno zaključno do 4. kolovoza ove godine. Pravo na naknadu imaju one stranke i neovisne liste koje su dobile više od 5 posto važećih glasova birača izborne jedinice, a odlukom Vlade po osvojenom zastupničkom mjestu isplatit će se 135.000 kuna.

SDP još nije predao izvješće koliko su novca u prvih pola godine primili od donatora za redovne političke aktivnosti. Rok za podnošenje tog izvješća je 15. srpnja. Za ovaj tjedan najavljeno je Predsjedništvo stranke, a Peđa Grbin, koji je prvi najavio kandidaturu za šefa SDP-a, u intervjuu za 24sata najavio je da će tražiti financijska izvješća kako bi se stvari počele sanirati prije nego što novo vodstvo preuzme stranku. Iduće subote trebao bi se sastati i Glavni odbor SDP-a.