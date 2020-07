Komadina: Vrijeme je za smjenu generacija u SDP-u, predložit ću izbore 26.09.

Vršitelj dužnosti SDP-a, Zlatko Komadina, na konferenciji za medije govorio je o aktualnoj političkoj situaciji.

- Predsjedništvo SDP-a održat će se u petak u 17h, a Glavni odbor u subotu. Predložit ću raspisivanje izbora za 26.09. - rekao je na početku konferencije Zlatko Komadina.

Rekao je kako još sada nitko nije kandidat i da će kandidature početi kad odluka stupi na snagu.

- Izvjesno je da će biti kandidata, bilo bi dobro da ljudi biraju, kada imate jednog kandiata onda se ne bira - rekao je Komadina.

- Mislim da je vrijeme za smjenu generacija u SDP-u - dodao je.

- Kada zovete na sastanak jednog po jednog, onda je za pretpostaviti da imate sa svakim različitu temu. Osobno sam se čuo s premijerom, predložio sam mu da razgovaramo zajednički, on je to odbio. Pojedinačni razgovori bi bili insinuacije i špekulacije što je bilo i o čemu je bilo. To nikome od nas ne treba - rekao je Komadina i dodao da je Plenković rekao da želi razgovarati pojedinačno i 'da je to bolje nego da svi razgovaraju zajedno'.

Komadina je kazao i kako Plenković 'ne treba biti tvrdoglav'.

- Ako je prijedlog svih bio da dođemo zajedno onda mislim da je to trebao prihvatiti, a to da se više nećemo razgovarati - čisto sumnjam - rekao je.