Životni intervju Ćire Blaževića: Trener svih trenera govori o životu, sportskim uspjesima i neuspjesima...

Od početka srpnja u prodaji je specijalna Večernjakova edicija posvećena biografiji trenera svih trenera, tvorcu šampionskog Dinama iz 1982. te vatrene bronce 1998. – Ćiri Blaževiću.

O tome kako je dobio taj zvučni nadimak, kako je dospio u Švicarsku i živio kao gastarbajter sa suprugom Zdenkom, te kako je trener kojeg su nazivali skijašem donio euforiju u Zagreb i 1982. antologijskim Dinamovim proljećem, ogrnut bijelim šalom, prekinuo dominaciju beogradskih klubova, pisali su tom prilikom neki od najboljih poznavatelja njegova kompleksnog lika i djela. Štivo svakako vrijedno čitanja!

To neponovljivo životno putovanje trenera koji je potpisao veličanstvene uspjehe hrvatskog nogometa, a koje je u tom magazinu prikazano od djetinjstva u Travniku preko planetarne slave i svjetske bronce pa sve do statusa zvijezde u mnogomilijunskim zemljama, otvorilo je – kao što to uvijek biva s tako velikim ljudima koji vode ispunjen i uspjesima bogat profesionalni, ali i privatni život – samo još mnoštvo dodatnih pitanja.

Kako bih došao barem do dijela tih odgovora, ali i kako bih zabilježio neka njegova razmišljanja o aktualnim temama poput globalne pandemije koronavirusa te političkih i sportskih zbivanja, potražio sam ga protekli tjedan u njegovoj raskošnoj rezidenciji u Kraljevici koja već više od četrdeset godina služi kao ljetno okupljalište brojne obitelji Blažević.

