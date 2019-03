Živi zid podnosi kaznenu prijavu protiv 13 ljudi, Milanovića, Plenkovića...

Živi zid danas podnosi kaznenu prijavu protiv 13 ljudi zbog Brodosplita, točnije protiv vlasnika splitskog škvera Tomislava Debeljaka i osam članova njegove uprave, ali i protiv bivših i aktualnih premijera Zorana Milanovića, Tihomira Oreškovića, Andreja Plenkovića te bivšeg ministra gospodarstva i šefa HNS-a Ivana Vrdoljaka. Na temelju nalaza službene revizije, ali i svjedočanstva radnika, čelnik Živog zida spomenute sumnjiči da su počinili osam do devet kaznenih djela – od privatizacije tog brodogradilišta 2013. godine do danas, kao što su zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, prevara u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prevara, zločinačko udruživanje, zlouporaba položaja i ovlasti, trgovanje utjecajem....

Iako je, tvrdi, dokazano da Debeljak ne poštuje ranije ugovore s državom, sada mu se ipak želi dati i Uljanik grupa.

– Na temelju nalaza državne revizije i tvrtke Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod, koja podnosi izvješća o privatizaciji i restrukturiranju velikih hrvatskih brodogradilišta, utvrđeno je da je Brodosplitu od 2012. do 2017. godine dano 1,5 milijardi kuna subvencija, no da su te primljene potpore trošene nenamjenski. Prema planu restrukturiranja, Debeljak je trebao napraviti 14 brodova u 27 mjeseci, a nije napravio nijedan brod iz ugovora. Trebao je i svake sljedeće godine graditi pet brodova, ništa ni od toga. Trebao je uložiti 2,4 milijarde kuna svog kapitala na 1,5 milijardi koje je dala država, no to nije napravio niti će napraviti. Nema ni dovoljnu zaposlenost – navodi Sinčić.

Revizija svjedoči teškim nepravilnostima u upravljanju i restrukturiranju Brodosplita, naglašava čelnik Živog zida, dodavši kako država na osnovi toga ima pravo tražiti poništenje ugovora, povrat novca koji je dan, ali iz nekoga razloga to ne radi.

– Od 2013. godine na Maršalovim otocima osnovane su desetine poduzeća navedenih u našoj kaznenoj prijavi, a koja su sklapala ugovor s Brodosplitom. Prema našim informacijama, njihov vlasnik i osnivač je Tomislav Debeljak, znači da je sam sa sobom sklapao ugovore. Država je preko HPB-a i HBOR-a plasirala novac za te poslove, a kako brodova nema i neće ih ni biti, sve je na klimavim nogama i očekujemo nezgodan scenarij. U HPB-u ovih dana nije ugodno, panika je jer shvaćaju što se događa i da su davali novac bez ikakvih kolaterala i u državu koja je bila na crnoj listi EU zbog problematike utaje poreza i ostalog – kaže Ivan Vilibor Sinčić.

Uza sve to, čudi se, država je opet spremna Debeljaku predati Uljanik grupu i plaćati stare dugove, iako država nije napravila službenu procjenu koliko oni uistinu iznose.

– Ministar Horvat govori o raznim ciframa. Tko je to u Ministarstvu gospodarstva napravio tu procjenu, stoje li svojim imenom iza tih brojeva ili je te informacije dobio od Debeljaka? Ne vjerujem ni ministru ni Debeljaku, namjerno se napuhuju cifre da se izvuče novac od države, prikazuje se nerealno stanje kako bi se novac izvukao od poreznih obveznika – kaže Sinčić te dodaje kako će tražiti da DORH, ali i druge institucije reagiraju po pitanju Brodosplita, ali i svih drugih škverova za koje će također u idućim tjednima podnositi kaznene prijave.

– Brodosplit je najjači slučaj i nevjerojatno je da ministar gospodarstva Horvat, koji se predstavlja kao školovan čovjek, uzima Debeljaka kao ozbiljnog partnera, a u pet godina nije napravio nijedan brod, nije uložio ni kune svog novca, ni zapošljavao nove ljude. Mi u Hrvatskoj našu smo brodogradnju dali neozbiljnim ljudima s kojima će se moći igrati monopoly, igra čiji su temelj financije, ali nije se to mogli napraviti bez čvrste sprege s politikom – naglašava Sinčić.

Njegov stranački kolega Branimir Bunjac kao rješenje problema hrvatske brodogradnje predlaže da se ona objedini na nacionalnoj razini.

– Ne treba rješavati jedno po jedno brodogradilište nego sustavno sve, nemamo dovoljno kapaciteta da imamo četiri stručne uprave, nego trebamo jedan nacionalni tim koji će u razumnom roku od 90 dana napraviti strategiju što će se događati u idućih 10 godina, maknuti politiku iz odlučivanja, poništiti pretvorbu škverova. Tek tada mogu krenuti pravednim smjerom, kojim bi mogla krenuti industrijska proizvodnja, rasti izvoz, a mogla bi se sačuvati i radna mjesta. Tako bi se sačuvalo dostojanstvo države – zaključuje Bunjac.

Video: Konferencija Živog zida