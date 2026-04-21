Bata je u Vukovaru napravio najveću tvornicu u Kraljevini Jugoslaviji

Za vukovarsku tvornicu obuće Borovo svi su čuli, no priča o ovoj tvornici koja je svojedobno, prije Domovinskog rata, zapošljavala čak 23.000 radnika i prodavala milijune pari obuće počinje pričom i o danas svjetski poznatom brendu – obući Bata. Ova obitelj iz Čehoslovačke krajem 19. stoljeća pokreće posao koji je i danas sinonim za kvalitetnu i modernu obuću traženu diljem svijeta. U širenju poslovanja za velike svjetske recesije 1930-ih godina prošloga stoljeća, u samo 13 godina postojanja u predgrađu Vukovara, stvorili su jedinstveno poslovno carstvo, industriji koja je zauvijek promijenila izgled i status samog Vukovara.