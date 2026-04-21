Mlađan planuo nakon suočavanja s kumom na sudu: 'Zbog ovoga sam htio javnost, da vidite kakav je lažljivac'

Nastavljeno je suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu u Varaždinu. Nakon nekoliko godina ponovno se suočio oči u oči sa svojim vjenčanim kumom, koji ga tereti za teška kaznena djela, prenosi Dnevnik.hr. Zbog činjenice da je sa suđenja isključena javnost, susret nekada bliskih kumova odvijao se dalje od kamera. Ovog puba Mlađan je na varaždinski županijski sud ušetao u tišini. Željko Bijelić, Mlađanov kum i glavni svjedok tužiteljstva, sjeo je pred sudsko vijeće.

"Rasprava je bila dugotrajna, no svjedok koji je bio pozvan je ispitan", kazala je tužiteljica Ksenija Vidović Vincek. Za Mlađanovu obranu stvar je jasna. "Bijelićev iskaz nije istinit i da je sve zapravo izmišljeno. To je od početka bilo tako, to nije ništa novo", rekao je odvjetnik Borislav Planinc. "Samo zbog ovoga danas sam htio da bude otvoreno za javnost, da vidite kakav je lažljivac", dobacio je novinarima Mlađan na izlasku iz zgrade Suda.