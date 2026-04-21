Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NASTAVLJENO SUĐENJE

Mlađan planuo nakon suočavanja s kumom na sudu: 'Zbog ovoga sam htio javnost, da vidite kakav je lažljivac'

Varaždin: Srđan Mlađan dolazi na nastavak suđenja
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
21.04.2026.
u 21:00

"Rasprava je bila dugotrajna, no svjedok koji je bio pozvan je ispitan", kazala je tužiteljica Ksenija Vidović Vincek

Nastavljeno je suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu u Varaždinu. Nakon nekoliko godina ponovno se suočio oči u oči sa svojim vjenčanim kumom, koji ga tereti za teška kaznena djela, prenosi Dnevnik.hr. Zbog činjenice da je sa suđenja isključena javnost, susret nekada bliskih kumova odvijao se dalje od kamera. Ovog puba Mlađan je na varaždinski županijski sud ušetao u tišini. Željko Bijelić, Mlađanov kum i glavni svjedok tužiteljstva, sjeo je pred sudsko vijeće. 

"Rasprava je bila dugotrajna, no svjedok koji je bio pozvan je ispitan", kazala je tužiteljica Ksenija Vidović Vincek. Za Mlađanovu obranu stvar je jasna. "Bijelićev iskaz nije istinit i da je sve zapravo izmišljeno. To je od početka bilo tako, to nije ništa novo", rekao je odvjetnik Borislav Planinc. "Samo zbog ovoga danas sam htio da bude otvoreno za javnost, da vidite kakav je lažljivac", dobacio je novinarima Mlađan na izlasku iz zgrade Suda.

Ključne riječi
županijski sud u varaždinu Željko Bijelić srđan mlađan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!