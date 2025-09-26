'Žena u ružičastom' koja je mrtva nađena 2005. u Španjolskoj identificirana zahvaljujući turskoj policiji

"Žena u ružičastom", čije je tijelo 3. srpnja 2005. nađeno na cesti u Viladecansu identificirana je nakon 20 godina te je utvrđeno da je riječ o ruskoj državljanki Liudmili Zavadi. Kada je njezino tijelo nađeno, bila je mrtva manje od 24 sata, a kako joj nije bilo moguće utvrditi identitet, policajci su je nazvali "Žena u ružičastom", jer je bila odjevena u ružičasti top i ružičaste hlače, a na nogama je imala roze cipele.

Identitet joj je nakon 20 godina utvrđen zahvaljujući Interpolovoj akciji Identify Me, koja je pokrenuta 2023. s ciljem identifikacije mrtvih nepoznatih žena čija su tijela nađena diljem Europe u zadnjih 20, 30, pa i 40 godina te za koje se sumnja da su ubijene. "Žena u ružičastom" treća je žena koja je identificirana zahvaljujući toj akciji, a kada je tijelo Liudmile Zavade 2005. nađeno, španjolska policija smatrala je da je riječ o sumnjivoj smrti, a utvrđeno je i da je njezino tijelo bilo micano unatrag 12 sati od kada je nađena. Iako je policija provela temeljitu istragu, nije je uspjela identificirati 20 godina. Sve dok se 2024. španjolska policija nije uključila u Interpolovu akciju Identify Me što je značilo da je Interpolu proslijedila opis žrtve, opis njezine odjeće, njezine otiske prstiju te DNK. Dobivene podatke Interpol je proslijedio zemljama članicama, a njih je DNK Interpol poslao zemljama članicama, a njih je 196. Upućen im je poziv da podatke kompariraju s podacima iz svojih nacionalnih baza i zahvaljujući tome turska je policija 2025. u svojoj bazi otiska prstiju uspjela identificirati "Ženu u ružičastom" kao Ruskinju Liudmilu Zavadu, koja je u trenutku smrti imala 31 godinu. Identifikacija je naknadno potvrđena i uz pomoć DNK, a Interpol se nada da će se sada moći utvrditi što joj se dogodilo.

- Nakon 20 godina, nepoznatoj ženi vraćeno je ime. Svaka uspješna identifikacija donosi novu nadu obiteljima i prijateljima nestalih osoba i donosi nove tragove istražiteljima. Čestitamo španjolskim, turskim i ruskim vlastima na suradnji na ovom slučaju. Globalnom suradnjom i povezivanjem policija diljem svijeta pomažemo većem broju obitelji da pronađu odgovore koje čekaju godinama - kazao je Valdecy Urquiza, generalni direktor Interpola.

Cilj Interpolove operacije Identify Me (Identificiraj me) je identifikacija posmrtnih ostataka žena koje su nađene mrtve prije 10, 20, 30 pa i 40 godina... Za većinu njih smatra se da su ubijene, a podaci o njima godinama, za neke i desetljećima, nalaze se na tzv. crnim tjeralicama. Riječ je o internim Interpolovim tjeralicama koje se nikada ne objavljuju jer su na tim tjeralicama podaci o osobama koje su nađene mrtve no, iz raznih razloga, godinama nisu identificirane. Kako su tijekom godina u Njemačkoj, Belgiji i Nizozemskoj nađene 22 mrtve žene, čiji identitet nije bio utvrđen, sve su one završile na crnim tjeralicama Interpola. Kako policijski napori da se utvrdi njihov identitet nisu urodili plodom, policije navedenih zemalja su zatražile pomoć Interpola, koji je onda osmislio i u svibnju 2023. pokrenuo operaciju Identify Me.

Ideja je bila da se javno objave spotovi o mrtvim, neidentificiranim ženama s Interpolovih crnih tjeralica. Svaka neidentificirana žena dobila je svoj spot u kojem su objavljene fotografije, rekonstrukcije lica, podaci o pronalasku tijela ili posmrtnih ostataka, odjeći, obući, tjelesnim obilježjima, mjestu na kojem su nađene, vremenu kada su nađene.... Da je pokretanje operacije Identify Me bio pun pogodak pokazalo se vrlo brzo jer je Interpol, nakon medijske prezentacije operacije, dobio 1250 dojava... Samo šest mjeseci od pokretanja akcije, u studenom 2023., prva žena je i identificirana. Bila je to Žena s tetovažom cvijeta. Zvala se Rita Roberts i njezina obitelj za njom je tragala 31 godinu. A onda je u ožujku 2025. paragvajska policija identificirala Ženu iz šupe i to nakon što je usporedila otiske prstiju koje je španjolska policija unijela u Interpolovu bazu crnih tjeralica s paragvajskom bazom podataka. I tako je došlo do prve uspješne među kontinentalne identifikacije žene iz Paragvaja koja je nestala u Španjolskoj i to zahvaljujući tome što je u studenom 2024. Interpol u drugoj fazi akcije Identify Me biološke podatke (DNK i otiske prstiju) svojih 46 neidentificiranih žena proslijedio svim članicama radi usporedbe, što znači da su te podatke dobile policije 196 zemlja, uključujući i paragvajsku, koja je onda u svojim bazama nestalih osoba našla poklapanje s neidentificiranim ostacima iz Španjolske. Na isti način sada je identificirana i Žena u ružičastom kao Ruskinja Liudimila Zavada.