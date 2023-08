Žena koja je rodila na Paklenici ipak je znala za trudnoću, obiteljski prijatelj otkrio nove detalje

Žena koja je u subotu rodila u NP-u Paklenica posjetila je svoju bebu u zadarskoj bolnici. Podsjetimo, porodila se u toaletu lugarnice, a onda je u javnost isplivalo da žena nije ni znala da je trudna. Pri porodu joj je pomogao HGSS u objektu Lugarnica u Nacionalnom parku Paklenica.

Sada obrat i novi detalji. Osoblje zadarske bolnice kaže da ne stoji da majka nije znala da je trudna, javljaju 24sata. Rodilja ima 22 godine i nedavno je prekinula s dečkom. S novim je došla u Hrvatsku na ljetovanje kod očeva prijatelja u mjesto Karin, nedaleko od Zadra. Sve se zakomplicirano jer je bila u visokom stupnju trudnoće za koju nitko nije znao, barem tako tvrde njeni najbliži, javljaju 24sata.

Video: Obiteljski prijatelj otkrio nove detalje oko poroda

– Mi smo bili zatečeni izjavom da nije znala za trudnoću. Poslije nam je ipak rekla da je znala, a ima i dosta slika na društvenim mrežama na kojima se vidi kako se odijeva da bi sakrila ipak vidljive znakove trudnoće. Nismo tu da dajemo ocjene, dijete je dobro, majka je u dobroj formi. Državljanka je EU, dakle nisu ni sporni troškovi bolnice, na kraju za porod je to i manja stavka. Ali zašto po Velebitu ići pod takvim uvjetima? No nismo mi ti koji trebaju postavljati takva pitanja. Bebica je dobro, pretrage su sve odrađene, ipak će ostati kod nas dan-dva, i to nije ništa strašno, a onda neka protokol radi svoje. Mi smo sa zdravstvene strane učinili sve, i tu za nas priča završava – rekli su ginekolozi koji su vidjeli i majku i bebu.

– Išli smo na planinu svi skupa jer obitelj obožava Winnetoua. Natasha jer bila dobro, a onda je otišla u WC i bilo joj je zlo. Na kraju su je porodile moja supruga i njena majka. Pomoć je došla kasnije jer je riječ o terenu koji nije pristupačan – kaže Boris koji je primio obitelj iz Luksemburga u goste.

Beba je dobro, porođajna težina je 3300 grama, a s posteljicom to je više od pet kilograma, doznaje se u zadarskoj bolnici, čije osoblje ipak kazuje da ne stoji da novopečena majka nije znala da je trudna. No, stvar se zakomplicirala jer je u Hrvatsku došla s novim dečkom.

– Mi nismo znali ništa. Za nas je to emotivni šok, ma za sve. Morali smo objasniti i službenicima koji su zaduženi za papire, bili smo kao na ispitivanju, iako to razumijem. Kad je nešto službeno, onda nema mjesta emocijama. Mogu samo reći da je curica zdrava, ima i ime, ali nije hrvatsko, a ja sad pomažem obitelji da se snađe. Tek treba ishoditi papire, treba uzeti osnovne stvari za novorođenče, nije to baš sve jednostavno, a ja sam na usluzi, pratim ih svuda i pomažem – kaže Boris dok mlada majka skupa s majkom odbija reći ijednu riječ.

O nesvakidašnjem događaju u nacionalnom parku prvi je izvijestio HGSS. "Danas u 14:51 sati naši dežurni spašavatelji dobili su dojavu o porodu u objektu Lugarnica u NP Paklenica. Prije dolaska tima HGSS-a, mlada strana državljanka rodila je djevojčicu uz asistenciju djelatnika Nacionalnog Parka. Majka i novorođenče sigurno su prebačeni u kanjon, gdje su predani HMP timu. Komunikacija tijekom akcije bila je otežana zbog nedostatka mobilnog signala", napisali su na Facebooku u subotu poslijepodne.

