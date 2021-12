Željka Vučko i Monika Planinić najbolje volonterke u 2021. godini

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana volontera, humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ je, već tradicionalno, objavila imena dobitnika nagrade „Gordana Jelić“ za najbolje volontere u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini za 2021. godinu.

Najbolja volonterka u Republici Hrvatskoj je Željka Vučko, dok je najbolja volonterka u Bosni i Hercegovini Monika Planinić.

„Ova radosna vijest me zatekla tijekom jednog od mojih rijetkih slobodnih vikenda, dok sam sa svojom obitelji za obiteljskim ručkom palila svijeću ljubavi povodom druge nedjelje Došašća. Nakon što sam završila razgovor i rekla im razlog svojih suza svi smo se izgrlili i isplakali. Svi oni znaju što meni znači ova, kao i svaka druga, nagrada. Ovo nije moja nagrada, ovo je nagrada svakog onog Palčica koji se danas bori za svoj život. Svakog onoga koji se za život izborio i svakog onog koji će se ikada boriti. Danas na ovaj blagdan ljubavi još jednom nagradom slavim sve njihove borbe i sve njihove pobjede, znajući da ću dok hodam i dišem za njih činiti sve što mogu i znam. Time na neki način vraćam sve ono što danas imam u svojoj djeci, nakon svih borbi koje su iza nas. Hvala od srca svima na nominacijama i hvala što ste od svih ljudi koji se daju čineći dobro izabrali baš mene,“ izjavila je Željka Vučko (50), dobitnica nagrade „Gordana Jelić“ za najbolju volonterku u Republici Hrvatskoj.

Željka je preko 30 godina oslonac, utočišta i podrška majkama i obiteljima prijevremeno rođene djece, a njena osobna borba je bila samo dodatna motivacija i razlog za misiju pomaganja Palčićima. Ova laboratorijska tehničarka iz Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb i majka četvero djece, od kojih je troje rođeno prije termina, je više od 12 godina predsjednica Kluba roditelja nedonoščadi "PALČIĆI". Svo svoje slobodno vrijeme je posvećena senzibiliziranju i upoznavanju javnosti s problemima i izazovima s kojima se suočavaju maleni hrabri borci Palčići. Upravo zahvaljujući njenoj ustrajnosti ta djeca imaju zavidan tretman za vrijeme intenzivnog liječenja.

Iza nje su brojne uspješne humanitarne akcije zahvaljujući kojima su sva rodilišta diljem Hrvatske, uključujući i najmanja, dobila adekvatnu i neophodnu opremu za skrb i liječenje nedonoščadi. Akcija u kojoj je ostavila neizbrisiv trag kao voditelj iste, a na koju nitko nije bio imun, je bila takoreći povijesna akcija koja se izrodila nakon razornog potresa u ožujku 2020. godine – „Vratimo Palčiće u Petrovu“. U rekordnom roku su prikupljena financijska sredstva dostatna za najsuvremeniju opremu, kojom su omogućeni daleko bolji uvjeti rada i funkcioniranja nego prije, a što je u konačnici u zavidno kratkom roku vratilo Palčiće u Petrovu. Za Željku ističu da je riječ o iznimno kvalitetnoj, jakoj i čvrstoj osobi čiji žar i entuzijazam u borbi za bolje sutra su zarazni. Iznimno skromna kad je pitanje preuzimanja zasluga, a borbena kad je vrijeme za prikupljanje donacija. Svog pokojnog oca smatra najvećim životnim uzorom koji je ostavio trag dobročinstva dajući beskrajnu ljubav svima koje je susretao na svom putu.

Kao dobitnica nagrade „Gordana Jelić“ za volonterku godine 2021. u Bosni i Hercegovini ostat će upamćena Monika Planinić (32).

„Zaista ne znam kojim riječima izraziti koliko me iznenadio današnji poziv. Nisam znala da su me nominirali, pa možete zamisliti koliko me zatekla vijest da je Povjerenstvo za dodjelu nagrade izabralo baš mene. Svaki volonterski rad proizlazi iz ljubavi prema bližnjemu i jedina nagrada svima nama je osmijeh drugoga. Hvala puno svim članovima Povjerenstva i mojoj udruzi „Susret“ koja je odlučila nominirati mene. A ja i dalje, kao što je Majka Terezija jednom rekla, želim biti samo kapljica u kojoj će se zrcaliti Božja ljubav“, istaknula je Monika Planinić, najbolja volonterka u Bosni i Hercegovini.

Više od 10 godina, Monika redovno i kontinuirano sudjeluje u organizaciji i provedbi volonterskih aktivnosti u udruzi „Susret“ iz Čitluka u kojoj je svojoj vedrinom, toplinom i marljivošću osvojila srca djece s teškoćama u razvoju kao i članova njihovih obitelji. Sve te godine je istovremeno posvećena i brizi za najranjivije i najmanje u Domu za djecu bez roditeljskog staranja "Ivan Pavao II.“ u Čitluku koja za njih redovno organizira odlaske u radionicu i druženja s drugom djecom s ciljem sprječavanja socijalne isključenosti. Ne postoji aktivnost u kojoj nije dala svoj obol – od kreativnih radionica, prijevoza korisnika, prikupljanja materijalnih dobara, organizacije druženja, kućnih posjeta i razgovora do organizacije izleta i druženja.

Tijekom 2021. godine, kad je i dalje bilo jednako izazovno održavati i provoditi volonterske aktivnosti, volontirala je 384 sata. Već kao mlada studentica je počela iskazivati veliku brigu i suosjećanje za osobe u potrebi, a posebno najranjivije i najmlađe pripadnike društva u kojem živi i djeluje. Svaki novi susret s korisnicima joj je motivacija da svaki sljedeći susret s korisnicima bude još kvalitetniji i sadržajniji. Kao svoje uzore ističe Sv. Ivana Pavla II. i Majku Tereziju jer su dokazali da se djelima ljubavi mogu micati planine i mijenjati svijet. Sudjeluje na svakom društvenom događaju čiji cilj je doprinijeti kvaliteti života pripadnika ranjivih skupina društva, a opisuju ju vedru, strpljivu, veselu i marljivu osobu koja iz svakog izvlači ono najbolje.

Odluku je donijelo Povjerenstvo za dodjelu nagrade koje čini 5 članova, redom: Matea Pandurić, tajnica humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“ i voditeljica Službe za financije, administraciju i projekte; Radmila Gašpar, dugogodišnja ravnateljica Centra za socijalni rad Široki Brijeg i prijateljica pokojne Gordane Jelić; Marijana Braš, cijenjena psihijatrica i profesorica na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te jedna od vodećih ljudi u Zagrebačkom institutu za kulturu zdravlja koja više od 10 godina aktivno sudjeluje u promicanju palijativne medicine, medicinske etike i komunikacijskih vještina; Marinko Šušak, potpredsjednik katoličke udruge „Kap dobrote“ iz Zagreba, dragovoljac Domovinskog rata te veliki humanitarac posvećen osobama koje se ne mogu brinuti za sebe u njihovoj svakodnevnoj borbi za preživljavanje; Josipa Galić, ravnateljica Učeničkog doma Marija Jambrišak u Zagrebu i dobitnica nagrade „Gordana Jelić“ za najboljeg volontera za 2019. godinu u Republici Hrvatskoj.

Članovi Povjerenstva za dodjelu nagrade su istaknuli da su imali težak posao jer su sve prijave bile iznimno kvalitetne, a svaki predloženi kandidat dokaz da su volja i želja za činjenjem dobrih djela snažnija od bilo kakvog ograničenja s kojima se suočavamo nepune 2 godine.

„Profesorica Gordana Jelić je ostavila neizbrisiv trag ljubavi prema bližnjemu u zajednici u kojoj je živjela i djelovala. Jednako tako, ovogodišnje dobitnice svojim svakodnevnim djelovanjem i stilom života dokazuju da put koji su odabrale nije lagan, ali da nisu mogle ostati slijepe i nijeme na probleme s kojima se suočavaju najranjiviji članovi našeg društva. One su shvatile koliko malo treba da bi nekome život usmjerili nabolje, pa se iskreno nadam da će njihove priče potaknuti i neke od vas da dio svog slobodnog vremena odvojite kako bi osobama u potrebi pružili ruku i podarili osmijeh“, izjavio je Ivan Soldo, predsjednik humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“.

Javnost će biti pravovremeno obaviještena o datumu i mjestu održavanja dodjele nagrade „Gordana Jelić“ dobitnicama ovog vrijednog volonterskog priznanja za 2021. godinu, sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama.

Za izgled statue nagrade „Gordana Jelić“ zaslužna je akademska grafičarka i profesorica likovne kulture Iva Zeljko Pešorda.

Više o nagradi Gordana Jelić

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ na godišnjoj razini dodjeljuje nagradu “Gordana Jelić” istaknutim pojedincima iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za sudjelovanje u organizaciji i provedbi volonterskih aktivnosti čime značajno doprinose poboljšanju kvalitete života korisnika ili općoj dobrobiti zajednice, aktivnom uključivanju građana u društveno odgovorna događanja te u konačnici razvoju humanijeg i solidarnijeg društva.

Nagrada nosi ime “Gordana Jelić” u čast preminule profesorice psihologije i pedagogije iz Širokog Brijega čiji volonterski doprinos i angažman u radu humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“ je nemjerljiv. Profesorica Gordana Jelić je bila inicijator i začetnik provedbe modela pomoći putem trajnog naloga – jednog od najvažnijih modela pomoći koji je danas temelj opstojnosti, rada i djelovanja humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“.