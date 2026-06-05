Putin odbio Zelenskog: 'Bacio sam pogled na pismo, spomenuo je svoje godine'; Ekspresno mu stigao odgovor

Ruski predsjednik Vladimir Putin osvrnuo se na otvoreno pismo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, poručivši da trenutačno ne vidi smisao u izravnom sastanku s njim te da je za postizanje mira potrebno pronaći dugoročno rješenje, a ne organizirati sastanke radi samih sastanaka, javlja Sky news.

Govoreći o pismu koje mu je Zelenski uputio, Putin je rekao da ga je dobio još jučer, ali da ga nije stigao detaljnije proučiti. 'Pokazali su mi ga jučer, ali nisam imao priliku detaljno ga pročitati. Jutros sam samo bacio pogled', rekao je Putin. Dodao je da mu je pozornost privuklo nekoliko dijelova, među ostalim i onaj u kojem Zelenski spominje njegove godine. 'Dob je važna, ali najvažnije je dobro obavljati svoj posao', poručio je ruski predsjednik.

Putin je naveo i da se jedan ruski poduzetnik sastao sa Zelenskim u Kijevu te naglasio kako nikada nije odbio mogućnost sastanka, ali da ne vidi svrhu susreta bez konkretnog rezultata. 'Ono što nam treba su sporazumi i dogovori, ne za šest mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. No, prije toga moramo doći do rješenja, a upravo je to srž problema', rekao je. Na pitanje bi li se sastao s ukrajinskim predsjednikom, odgovorio je kratko: 'Za sada ne vidim smisao'.

Zanimljivo, tijekom cijelog odgovora Zelenskog nije spominjao imenom, već ga je nazivao isključivo "autorom ovog pisma". Ruski predsjednik također je izjavio kako ne razumije zašto Ukrajina ne želi da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa bude jamac mirovnih pregovora. 'Zahvalan sam Donaldu, ali još ima posla koji treba obaviti', rekao je Putin.

Dodao je i kako smatra da je Ukrajina pogriješila time što je pregovore učinila javnima. Nedugo nakon Putinovih izjava stigao je odgovor iz Kijeva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu je poručio da ruski čelnik svojim stavom pokazuje kako nije zainteresiran za okončanje sukoba. 'Rusija ponovno bira rat', napisao je Zelenski, ocijenivši Putinov odgovor "slabim".

'On jednostavno ne želi završiti rat. Ne želi ništa promijeniti i ne želi priznati da se njegov rat sviđa samo njemu i onima koji od njega zarađuju', poručio je ukrajinski predsjednik. Zelenski je potom ustvrdio kako su svi koji podupiru Putina danas "nasmiješeni" u Sankt Peterburgu, gdje je ruski predsjednik sudjelovao na gospodarskom forumu. 'To znači da Rusija mora imati manje novca i biti izložena većem pritisku', dodao je.

Podsjetimo, Zelenski je dan ranije u otvorenom pismu prozvao Putina tvrdeći da se nalazi pod pritiskom vlastitog naroda da zaustavi rat te je predložio izravan sastanak dvojice predsjednika. Putin je na to odgovorio kako ne odbija sastanak načelno, ali da u ovom trenutku ne vidi njegovu svrhu bez prethodno postignutog dogovora o ključnim pitanjima.