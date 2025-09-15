Zelenski o Putinu: 'Ne govori mnogo jezika, ali jezik sile razumije jednako kao ruski'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u razgovoru za Sky News da Vladimir Putin pokušava prevariti Donalda Trumpa i Sjedinjene Države kako bi odgodio uvođenje bolnih sankcija. U intervjuu vođenom u Predsjedničkoj palači u Kijevu, Zelenski je upozorio da ruski čelnik čini sve što je u njegovoj moći kako bi spriječio novi val ekonomskog pritiska. "Čini sve što može kako bi izbjegao sankcije, kako bi spriječio SAD i Trumpa da mu ih nametnu, a ako nastavite odgađati njihovu primjenu, Rusi će biti samo bolje pripremljeni", naglasio je Zelenski, dodajući kako je Putinov primarni cilj kupovina vremena dok njegove snage nastavljaju s napadima.

Osvrćući se na prošlomjesečni summit između Trumpa i Putina na Aljasci, Zelenski je ocijenio da je sastanak "dao mnogo Putinu", dok bi trilateralni format, koji bi uključivao i Ukrajinu, donio konkretne rezultate. Prema njegovim riječima, Putin je iskoristio summit kako bi pobjegao iz političke izolacije u koju ga je gurnula invazija. "Dobio je deizolaciju. Dobio je fotografije s predsjednikom Trumpom. Dobio je javni dijalog i mislim da je to Putinu otvorilo vrata za neke druge summite i formate, a za to nije platio nikakvu cijenu", rekao je Zelenski, ističući da je ruski predsjednik trebao dobiti udarac u ovom ratu, a ne priliku za jačanje svog međunarodnog položaja.

Stručnjaci se slažu da je Putin možda uspješno neutralizirao ideju o prekidu vatre nagovještavajući širi sporazum za čije su pregovore potrebni mjeseci, ako ne i godine. Analitičari s uglednog instituta RUSI procjenjuju da Rusija i dalje računa na to da može nadživjeti Ukrajinu i njezine međunarodne partnere, pogotovo ako se zapadna pomoć nastavi pružati u nedovoljnoj mjeri. Bez vjerodostojne prijetnje bolnijim sankcijama i bez proširene vojne pomoći Kijevu, Moskva ostaje usredotočena na strategiju iscrpljivanja ukrajinskih snaga i resursa na bojištu, dok se na diplomatskom planu predstavlja kao konstruktivan partner.

S druge strane, američki predsjednik Donald Trump, iako je nakon summita nastavio s prijetnjama sankcijama i pozvao saveznike iz NATO-a da prestanu kupovati rusku naftu, do sada nije pokazao volju za primjenom maksimalnog ekonomskog pritiska. Njegova frustracija usmjerena je i na europske zemlje koje i dalje trguju s Rusijom, uvjetujući nove američke mjere potpunim europskim embargom na ruske energente. Analitičari ističu da Trump ostaje "zbunjujuće nesklon" primijeniti ekonomsku silu koja bi summite poput onog na Aljasci učinila znatno uspješnijima i prisilila Putina na stvarne ustupke.

Ruski ratni ciljevi nisu se promijenili od početka invazije. Putin inzistira na rješavanju "temeljnih uzroka rata", što Kremlj definira kao širenje NATO-a i otpor Ukrajine ruskim integracijskim projektima, a što u konačnici vodi podjarmljivanju Ukrajine. Na summitu nije napravio nikakve ustupke, ali je uspio sebe predstaviti kao ravnopravnog sugovornika američkom predsjedniku, marginalizirajući pritom Zelenskog i europske čelnike. Njegov je cilj uvući SAD u dugotrajne pregovore, dok istovremeno nastavlja ljetnu vojnu ofenzivu koja posljednjih tjedana pokazuje znakove napretka u Donbasu.

Zelenski je stoga uputio jasan apel, ističući da se protiv Putina mora upotrijebiti sila jer je to jedini jezik koji razumije. "On razumije silu. To je njegov jezik. Ne govori mnogo jezika, ali jezik sile razumije jednako kao ruski, svoj materinji jezik", izjavio je ukrajinski predsjednik. Najavio je da sljedećeg tjedna planira otputovati u Washington kako bi učvrstio Trumpovu odlučnost i zatražio jači pritisak na Moskvu kroz nove sankcije i pojačanu vojnu potporu. Njegov ključni zadatak bit će spriječiti da Putin namami Trumpa u seriju bilateralnih rasprava koje bi postupno marginalizirale pitanje rata u Ukrajini u američko-ruskim odnosima.