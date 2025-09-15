Naši Portali
MOSKVA PRIJETI UNIŠTAVANJEM

Ruski general upozorava: Ako Zapad uvede zabranu leta nad Ukrajinom, napast ćemo države NATO-a

Reuters
Autor
Lorena Posavec
15.09.2025.
u 17:17

Stručnjak je također dodao da će pokušaji zemalja Saveza da obaraju ruske bespilotne letjelice nad Ukrajinom dovesti do odmazdnih mjera Moskve

Rusija neće dopustiti zemljama Sjevernoatlantskog saveza da uspostave zonu zabrane letenja nad Ukrajinom, to je za Info24 izjavio general-pukovnik Ruske Federacije Vladimir Popov. Ranije je poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski rekao da bi Varšava zajedno sa saveznicima trebala razmotriti pitanje uspostave zone zabrane letenja nad teritorijem Ukrajine. Prema njegovim riječima, o toj se temi više puta raspravljalo u zemljama NATO-a, ali se nije uspjelo doći do pozitivne odluke. Sikorski je naglasio da Poljska može obarati dronove nad teritorijem Ukrajine ako to od nje zatraži Kijev, no taj problem zahtijeva sudjelovanje i drugih savezničkih zemalja.

"Poljska i druge zemlje NATO-a nemaju pravo jednostrano uspostavljati zonu zabrane letenja nad teritorijem Ukrajine. Formalno, mogu sklopiti s Kijevom neki sporazum o pomoći od strane NATO zemalja, ali prema normama međunarodnog prava to će se smatrati diverzijom. Dakle, to će biti nezakonita uporaba sile protiv Rusije, što mi nećemo dopustiti", naglasio je Popov. Stručnjak je također dodao da će pokušaji zemalja Saveza da obaraju ruske bespilotne letjelice nad Ukrajinom dovesti do odmazdnih mjera Moskve. Prema njegovim riječima, Oružane snage Ruske Federacije počet će uništavati sredstva protuzračne obrane izravno na teritoriju tih država.

"Ako Poljska i druge zemlje NATO-a jednostrano proglase zonu zabrane letenja nad Ukrajinom, odmah ćemo početi uništavati sredstva zračnog napada koja će koristiti. Pri tome će Rusija uništavati ta sredstva kako na njihovom teritoriju, tako i na teritoriju Ukrajine. Štoviše, pod našim će se udarima naći i neprijateljski zrakoplovi nad njihovim teritorijem", rezimirao je Popov.

Podsjetimo, u studenom prošle godine veleposlanik Ukrajine u Velikoj Britaniji, bivši vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužnij izjavio je da zemlje EU i NATO nisu spremne za vojni sukob s Rusijom, budući da njihovi arsenali raketa i dronova nisu usporedivi s mogućnostima ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Također je bivši zapovjednik izrazio uvjerenje da zapadne zemlje nemaju dovoljno sredstava protuzračne obrane da se suprotstave ruskim raketama i zračnim bombama.

Ključne riječi
Ukrajina Rusija rat u Ukrajini

Avatar Cro-Wolf
Cro-Wolf
17:22 15.09.2025.

Russki teroristi se nekome prijete a ne mogu Ukrajinu osvojiti i okupirati.

