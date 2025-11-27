Naši Portali
'ČVRST TEMELJ'

Zelenski: Ukrajinska i američka delegacija razradit će 'formulu mira'

VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
27.11.2025.
u 22:01

Zelenski je također najavio daljnje razgovore sljedeći tjedan u kojima će sudjelovati obje delegacije, kao i on sam, no nije iznio detalje

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da će se ukrajinska i američka delegacija sastati ovog tjedna kako bi razradile formulu o kojoj se raspravljalo u Ženevi za uspostavljanje mira i pružanje sigurnosnih jamstava Kijevu. "Naš tim, zajedno s američkim predstavnicima, sastat će se krajem ovog tjedna kako bi nastavili približavati točke koje smo dogovorili tijekom pregovora u Ženevi, u obliku koji će nas odvesti na put mira i sigurnosnih jamstava", rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju.

Dodao je da će ukrajinska delegacija "biti dobro pripremljena i usmjerena na konkretan rad". Zelenski je također najavio daljnje razgovore sljedeći tjedan u kojima će sudjelovati obje delegacije, kao i on sam, no nije iznio detalje."Sljedeći tjedan održat će se važni razgovori, ne samo s našom delegacijom, nego i sa mnom. Pripremamo čvrst temelj za te razgovore. Ukrajina će čvrsto stajati na svojim nogama. Uvijek će stajati", naglasio je.
Prijeti li prekretnica kakva nije viđena u gotovo četiri godine rata? 'Naši generali su nasjeli na trik'
Ključne riječi
Vladimir Putin Volodimir Zelenski mirovni plan rat u Ukrajini

