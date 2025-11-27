Putin: 'Prekinut ću ofenzivu, ali pod jednim uvjetom'

Vladimir Putin poručio je kako će prekinuti ofenzivu na Ukrajinu, ali pod uvjetom da se ukrajinska vojska povuče s teritorija koje Moskva smatra svojima, piše AFP. Zaprijetio je da ukoliko Kijev na to ne pristane, da će njegova vojska zauzeti ta područja silom. Ovako oštra poruka dolazi u trenutku kada ruske snage napreduju istočnom Ukrajinom. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države su obnovile diplomatske napore za okončanje rata koji traje gotovo četiri godine. Washington je predstavio novi mirovni plan.

"Ako ukrajinske snage napuste teritorije koje drže, tada ćemo zaustaviti borbene operacije", rekao je Putin tijekom posjeta Kirgistanu. "Ako ne, tada ćemo to postići vojnim sredstvima." Rusija trenutno kontrolira petinu ukrajinskog teritorija. A upravo je to glavna prepreka u mirovnom procesu između dviju država. Naime, Kijev je naglasio kako nikada neće ustupiti okupirani teritorij. Drugo ključno pitanje su zapadna sigurnosna jamstva za Ukrajinu. Njih Ukrajina smatra nužnima kako bi se spriječila buduća ruska invazija.

Mirovni plan koji su napisale Washington i Moskva, izrađen je bez konzultacija s europskim saveznicima. Prema tom planu predviđalo se povlačenje ukrajinskih vojnika z istočne regije Donjeck i de facto američko priznanje regija Donjeck, Krim i Luhansk kao ruskih. Nakon oštrih kritika iz Kijeva i Europe, SAD je ublažio prijedlog, no nova verzija još nije javno objavljena.

Putin, koji je upoznat s novim planom, izjavio je kako bi on mogao poslužiti kao početak pregovora. "Općenito, slažemo se da bi to moglo činiti osnovu za buduće sporazume", izjavio je ruski predsjednik. Dodao je i kako se očekuje da američki pregovarač Steve Witkoff dođe u Moskvu sljedeći tjedan kako bi razgovarali o revidiranom dokumentu. Isto tako, najavljen je posjet američkog ministra kopnene vojske Dana Driscolla Kijevu.

U svom obraćanju, Putin je naglasio kako je ruska vojska okružila ukrajinske snage u Pokrovsku i Mirnogradu u regiji Donjeck, ključnom cilju moskovskih snaga. " "Krasnoarmejsk i Dimitrov su potpuno okruženi", rekao je, koristeći ruska imena za gradove. Također je ustvrdio da je njhova vojska napredovala kod Vovčanska i Siverska te da se približila važnom logističkom čvorištu Guljajpolje.

Zaključio je kako je "rusku ofenzivu gotovo nemoguće zaustaviti, tako da se malo toga može učiniti po tom pitanju". S druge strane, Kijev i dalje demantira da su Pokrovsk i Mirnograd opkoljeni. Ukrajinska strana tvrdi kako njezine snage i dalje drže liniju bojišnice. Putin je ponovno doveo u pitanje legitimitet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Rekao je da bi potpisivanje bilo kakvog sporazuma s njim bilo pravno "gotovo nemoguće".

Podaci Američkog instituta za proučavanje rata (ISW) koje je analizirao AFP, pokazuju kako su ruske snage tijekom 2025. godine osvajale prosječno 467 četvornih kilometara mjesečno, što je porast u odnosu na 2024. godinu. Ruska invazija na Ukrajinu pokrenuta je u veljači 2022. godine. Njome je izazvan najgori oružani sukob u Europi od Drugog svjetskog rata. Prema podacima, poginule su stotine tisuća ljudi, a milijuni su morali napustiti svoje domove.