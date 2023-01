Zelenski: Troje mrtvih i 14 ranjenih u napadu na stambene zgrade

Najmanje tri osobe su ubijene, a dvije su ranjene u ruskom napadu stambene četvrti u gradu Kostiantinivka na istoku Ukrajine, priopćile su vlasti. Ukrajinske zračne snage zatražile su od svojih zapadnih saveznika da razmotre doniranje 24 borbena zrakoplova. Rusija je optužila ukrajinsku vojsku da je u raketiranju bolnice u Luhanskoj oblasti, na separatističkom istoku Ukrajine, usmrtila 14 i ranila 24 osobe.

Tijek događaja:

8:32 - Britansko ministarstvo obrane izvijestilo je o planovima Moskve za uvođenje vojne obuke u ruske škole.

Posljednjih je tjedana rusko Ministarstvo obrazovanja dalo više detalja o uvođenju prethodno najavljenog plana za uključivanje osnovne vojne obuke u ruski srednjoškolski program, prenose. Program u okviru predmeta 'Osnove sigurnosti života' uključivat će obuku s jurišnim puškama serije AK i ručnim bombama, vojnu vježbu i pozdrave te korištenje osobne zaštitne opreme.

