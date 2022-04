Poznati uvjeti za susret Zelenskog i Putina. Nova snažna granatiranja kod Harkiva

Danas je 46. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajina je službeno zabranila sav uvoz iz Rusije, jednog od njezinih ključnih trgovinskih partnera prije rata, s godišnjom vrijednošću uvoza od oko šest milijardi dolara, te pozvala druge zemlje da slijede taj primjer. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da NATO radi na planovima o stalnoj vojnoj prisutnosti na svojim istočnim granicama, u kontekstu suočavanja s eventualnom ruskom agresijom.

Ključni događaji:

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio još oružja za Ukrajinu i potpuni embargo Zapada na ruske energente

Ukrajina potpuno zabranila sav uvoz iz Rusije

NATO radi na planovima o stalnoj vojnoj prisutnosti na istočnim granicama

Otvoreno devet humanitarnih koridora, uključujući jedan za osobne automobile iz Mariupolja

Na snazi je policijski sat u Odesi, do ponedjeljka u 6 ujutro nitko ne smije na ulice bez posebne propusnice

Dvoje poginulih u granatiranju Dergačija

Sjever Ukrajine pod potpunom kontrolom Ukrajinaca

Crveni križ pet dana bezuspješno pokušavao ući u Mariupolj

Moskva regrutira vojnike otpuštene iz vojske u posljednjih deset godina

Tijek događaja:

15:55 Kuleba: Buča se nije dogodila u jednom danu

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba na svom se Twitteru osvrnuo na ubojstva u Buči te pozvao stručnjake da istraže što je sve do toga dovelo.

- Buča se nije dogodila u jednom danu. Dugi niz godina ruske političke elite i propaganda raspiruju mržnju, dehumaniziraju Ukrajince, njeguju rusku superiornost i postavljaju teren za te zločine. Potičem stručnjake diljem svijeta da istraže što je dovelo do Buče - naveo je Kuleba.

Bucha did not happen in one day. For many years, Russian political elites and propaganda have been inciting hatred, dehumanizing Ukrainians, nurturing Russian superiority, and laying ground for these atrocities. I encourage scholars around the globe to research what led to Bucha. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 10, 2022

15:38 Objavljene nove satelitske snimke ruskog konvoja

Tvrtka Maxar Technologies podijelila je satelitske snimke koje, kako navode, prikazuju veliki ruski vojni konvoj, istočno od Harkova.

Fotografije snimljene 8. travnja prikazuju stotine kamiona te oklopnih i drugih vojnih vozila u koloni dugoj najmanje 12 kilometara.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS Nove satelitske snimke ruskog konvoja

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS Nove satelitske snimke ruskog konvoja

14:59 Do kraja uništena zračna luka u Dnjepru

Valentin Rezničenko, čelnik regionalne vojne uprave Dnjepropetrovsku, rekao je da je zračna luka u istočnom središnjem ukrajinskom gradu Dnjepru uništena u ruskom napadu, ne iznoseći opsežne detalje.

- Od zračne luke ništa nije ostalo. Zračna luka i infrastruktura u blizini su uništeni. Ali rakete i dalje lete - napisao je.

Ovo nije prvi udar na ovu zračnu luku, Rezničenko je 15. ožujka rekao da je ruski raketni udar stavio izvan upotrebe pistu i oštetio zgradu terminala.

#Russia artillery attack on #Dnipro airport leaves no infrastructure and destroys everything around the airport. Such a shame, as the airport was completely renovated just last year. All the investments and all the efforts completely wrecked — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 10, 2022

14:54 Ruske snage iz nuklearne elektrane u Černobilu ukrale radioaktivne tvari iz istraživačkih laboratorija koje bi ih mogle ubiti.

Ukrajinska državna agencija za upravljanje zonom isključenja objavila je na Facebooku da su ruski vojnici ušli u skladište istraživačke baze Ecocentre i ukrali 133 visoko radioaktivne tvari.

>> OPŠIRNIJE

14:50 Glavni tužitelj u slučaju Miloševića: Rusiji trebe oduzeti pravo veta u Vijeću sigurnosti UN-a

Geoffrey Nice QC, koji je vodio kazneni progon bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića na Međunarodnom kaznenom sudu, pozvao je da se Rusija izbaci iz Vijeća sigurnosti UN-a – ili da joj se oduzme pravo veta.

- Vrlo važan korak koji treba poduzeti je izbaciti Rusiju iz Vijeća sigurnosti, ili povući njezino pravo veta, ili na neki drugi način spriječiti da ima moć da sama sebi zaustavi suđenje. Ta je moć, razmislite samo o ovome, ekvivalentna Hitleru da je dobio pravo veta 1944. da kaže kome će se suditi u Nürnbergu 1946. - rekao je gostujući na radiju Times.

14:22 Zelenski i Scholz o novim sankcijama Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da je razgovarao telefonom s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom i da su njih dvojica razgovarali o mogućim novim sankcijama Rusiji, kao i o obrani i financijskoj potpori Ukrajini.

- Naglasili smo da svi počinitelji ratnih zločina moraju biti identificirani i kažnjeni. Razgovarali smo i o antiruskim sankcijama, obrani i financijskoj potpori Ukrajini - napisao je Zelenski na Twitteru.

Had a phone conversation with @OlafScholz. We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. We also discussed anti-Russian sanctions, defense and financial support for Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2022

14:14 Patrijarh Kiril pozvao građane da podrže rusku vlast

Poglavar Ruske pravoslavne Crkve patrijarh Kiril pozvao je u nedjelju građane da podrže ruske vlasti, koje provode vojnu intervenciju u Ukrajini, piše Reuters.

- Neka nam Gospodin pomogne da se ujedinimo u ovo teško vrijeme za našu domovinu, uključujući i oko vlasti - rekao je 75-godišnji Kiril tijekom liturgije u Moskvi, prenosi novinska agencija Interfax.

- Neka vlasti budu odgovorne prema narodu, ponizne i spremne služiti mu čak i pod cijenu vlastitih života - dodao je patrijarh, inače blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Patrijarh Kiril ranije je javno branio ruske operacije u Ukrajini, a rat smatra zaštitnim bedemom od zapadnjačke liberalne kulture koju vidi kao dekadentnu.

14:00 Iz Ukrajine izbjeglo 4,5 milijuna ljudi

Broj ljudi koji su pobjegli od rata u Ukrajini premašio je 4,5 milijuna, pokazuju podaci Agencije UN-a za izbjeglice. Oko 2,6 milijuna sigurnost je potražilo u susjednoj Poljskoj, slijedi Rumunjska s više od 686.000 prihvaćenih izbjeglica te slijedi Mađarska s više od 419.000.

13:57 Savjetnik ukrajinskog predsjednika: Susret Zelenskog i Putina može se dogoditi tek nakon bitke u Donbasu

U izjavama za televiziju savjetnik ukrajinskog predsjednika, Mihail Podoljak, rekao je da će se ukrajinski predsjednik vjerojatno sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tek nakon očekivane velike bitke za istočnu regiju Donbas.

- Ukrajina je spremna za velike bitke. Ukrajina ih mora pobijediti, posebno u Donbasu. A nakon toga dobit će snažniju pregovaračku poziciju, s koje može diktirati određene uvjete. Nakon toga će se sastati predsjednici. To može potrajati dva ili tri tjedna. Moskva je skrenula pogled na Donbas, gdje se smatra da je velika ofenziva neizbježna - rekao je.

13:25 Indetificirano 500 osumnjičenih za ratne zločine

Irina Venediktova, glavna ukrajinska državna tužiteljica, u razgovoru za Sky News kazala je da su ukrajinci identificirali 500 potencijalnih ratnih zločinaca te da je zabilježeno najmanje 5600 potencijalnih slučajeva ratnih zločina.

13:17 Slovačka ponudila Ukrajini samohodno topništvo

Slovačka bi Ukrajini mogla prodati neke od svojih samohodnih haubica Zuzana, rekao je slovački ministar obrane Jaroslav Nad.

- Mogu potvrditi da smo u razgovorima o prodaji - rekao je Nad no više detalja nije iznio.

Haubica Zuzana 2, modernizirana verzija starijeg modela, koristi metke kalibra 155 mm i ima učinkovit domet od 40 km do više od 50 km ovisno o vrsti streljiva.

13:05 Britanija će sankcionirati osumnjičene za ratne zločine?

Britanski ministar policije Kit Malthouse rekao je da bi Britanija mogla uvesti sankcije ruskim vojnicima i generalima osumnjičenim da su počinili ratne zločine u Ukrajini. Govoreći u nedjeljnom programu na Sky Newsu, Malthouse je rekao da je važno da se dokazi o zločinima prikupljaju što je moguće marljivije kako se sukob nastavlja.

- Dok je to u tijeku, možemo poduzeti mjere na domaćem terenu oko sankcija koje smo u mogućnosti staviti na pojedince, uključujući borce, vodeće generale i druge koji su u tome uključeni, da signaliziramo naše priznanje njihove uloge u ovom strašnom, užasnom napadu na slobodnu demokratsku zemlju.

12:40 Papa Franjo pozvao je na uskršnje primirje u Ukrajini, koje bi dovelo do pregovora i mira.

- Spustite oružje! - rekao je na kraju bogoslužja na Cvjetnicu za desetke tisuća ljudi na Trgu Svetog Petra u Vatikanu.

- Neka započne uskršnje primirje - pozvao je.

- Ali ne ponovno naoružavanje i nastavak borbe, već primirje kako bi se postigao mir stvarnim pregovorima - naglasio je Papa.

12:27 Rusi ispraćaju vojsku u rat

Twitterom se širi snimka ruske vojske koja iz grada Kursk, sa zapadnoeuropskog dijela Rusije, kreće u pohod na Ukrajinu. Snimka prikazuje mještane, među kojima ima i djece, kako mašući ispraćaju svoju vojsku.

Check this out. Residents of the Kursk region see off Russian soldiers going to war in Ukraine. pic.twitter.com/cd3nrjaKFY — Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) April 10, 2022

12:18 Finska se do kraja lipnja priprema za potencijalno povijesnu odluku o kandidaturi za članstvo u NATO savezu radi odvraćanja ruske agresije.

Finska se u vojnim pitanjima tradicionalno držala po strani, dijelom kako bi ne bi provocirala svog istočnog susjeda, Rusiju, s kojom dijeli 1.300 kilometara dugu granicu. No, ruska invazija na Ukrajinu 24. veljače je udvostručila podršku finskih građana za članstvo u NATO-u s 30 na 60 posto, prema nizu provedenih anketa.

- Nikada nemojte podcjenjivati kapacitet Finaca da donose brze odluke kada se svijet mijenja - rekao je bivši finski premijer Alexander Stubb.

Stubb, koji je i sam dugoročni zagovaratelj članstva u NATO-u, sada vjeruje da je finska kandidatura neizbježna u vrijeme kada Finci preispituju svoj odnos s Rusijom.

Izvješće o nacionalnoj sigurnosti, koje je zatražila vlada, idućeg će tjedna biti predano finskom parlamentu, Eduskunti, kako bi pomoglo zastupnicima da se odluče prije nego što se bude glasalo o kandidaturi.

12:14 Crveni križ: Pet dana pokušavali smo ući u Mariupolj

Čelnik Međunarodnog pokreta Crvenog križa u Ukrajini rekao je danas da njegov tim prošlog tjedna nije uspio doći do opkoljenog grada Mariupolja unatoč pet dana pokušaja.

- Sigurnosni uvjeti nisu bili dobri, nisu bila dobra ni sigurnosna jamstva koja smo dobili, pa smo se na 20-ak kilometara od Mariupola morali vratiti. Crveni križ je na putu okupljao izbjeglice, a konvoju su se pridružili i privatni automobili pod zastavom te organizacije, a više od 1000 ljudi konačno je stiglo do Zaporožja - rekao je za Sky News Pascal Hundt.

Najavio je da će se u narednim danima i tjednima trebati održati još mnogo takvih operacija.

- Hitno je i stvarno smo u kontaktu s ruskim vlastima s ukrajinskim vlastima kako bismo osigurali siguran prolaz tim ljudima kako bi se mogli slobodno i sigurno kretati na mnogo sigurnije mjesto.

11:50 Kao rezultat ruskih razaranja potpuno je uništen nogometni stadion u Černihivu, a ranije je ista sudbina zadesila i stadion, sportski kompleks, bazu, ured i terene za trening nogometnog kluba Mariupolj u Donjecku.

The stadium of the Desna football club in Chernihiv was also damaged by Russian shelling pic.twitter.com/MnVxrSgSrI — Hromadske Int. (@Hromadske) April 10, 2022

11:40 Dvoje ubijenih u Dergačiju

Dvije osobe su poginule u ruskom granatiranju Dergačija, grada u istočnoj provinciji Harkiv, rekao je regionalni guverner Oleg Sinegubov na svom Telegram kanalu.

11:35 Pauzirana je i ruska znanost

Reuters je razgovarao s više od dvadesetak znanstvenika o utjecaju ukrajinskog sukoba na rusku znanost. Mnogi su izrazili zabrinutost za njezinu budućnost nakon što su deseci milijuna dolara zapadnog financiranja ruske znanosti obustavljeni nakon europskih sankcija Moskvi. Stotine partnerstava između ruskih i zapadnih institucija pauzirane su ako ne i potpuno otkazane, rekli su znanstvenici.

Projekti pogođeni obustavom zapadne pomoći uključuju izgradnju visokotehnoloških istraživačkih postrojenja u Rusiji, poput ionskog sudarača i neutronskog reaktora za koje je Europa obećala 25 milijuna eura. Takva bi tehnologija otključala generaciju istraživanja koja bi mogla pridonijeti svemu, od fundamentalne fizike do razvoja novih materijala, goriva i farmaceutskih proizvoda, rekli su znanstvenici.

11:07 Nova karta ratišta: Cijeli sjever pod kontrolom Ukrajine

Britansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je novu kartu o stanju na ratištima diljem Ukrajine. Dok su ranije ovog tjedna na britanskim kartama u više navrata bile vidljive velike promjene na sjeveru, danas na sjeveru, prema britanskim obavještajcima, više nema ruskih trupa. Cijeli sjever Ukrajine Britanija smatra područjem pod kontrolom Ukrajinaca.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nZAHBJopVq



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b7GxYwMv08 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 10, 2022

Bilježe zato dva ukrajinska protunapada na krajnjem jugu zemlje, a Hersona kojeg se dojuče smatralo teritorijem pod kontrolom Rusije danas je grad u kojem se zbiva borba za pokušaj potencijalnog oslobođenja.

10:52 Ukrajinska vojska navodno je u zrak digla skladište sa streljivom ruskih okupatora u Novomajorsku, regija Donjeck.

Nema službene potvrde niti s jedne niti s druge strane.

10:42 Posjet Borisa Johnsona glavnom gradu Ukrajine bio je "vrlo pravovremen i vrlo važan".

Igor Zhovkva, viši diplomatski savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog, kaže da britanski premijer "nije došao praznih ruku", a sa Zelenskim je razgovarao o raznim vrstama podrške koju bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo ponuditi. To je uključivalo protubrodske projektile kao i financijsku potporu. Zhovkva kaže za BBC One's Sunday Morning da će protubrodske rakete pomoći u obrani gradova poput Odese na koje su pucali ruski ratni brodovi. On kaže da je Ukrajini potrebno "oružje, oružje i još oružja" za nastavak borbe protiv Rusije.

10:38 Ukrajina objavila nove podatke o ruskim gubicima

Kyiv Independent piše da su Rusi dosad izgubili otprilike 19.300 vojnika, 152 aviona, 137 helikoptera i 722 tenka.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of April 10, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/k1tDPaw9ef — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 10, 2022

10:31 Rusi objavili snimku uništavanja ukrajinskog konvoja

Rusko ministarstvo obrane jutros je na Telegramu objavilo snimku na kojoj se vide njihovi helikopteri koji su,navodno, uništili ukrajinski konvoj koji se sastojao od raznih borbenih vozila. Među ostalim, tvrde Rusi, uništeno je i ukrajinsko protuzračno oružje. Datum nastanka snimke je nepoznat, a niti autentičnost nije nezavisno potvrđena.

10:28 Stanovnici Odese drže se policijskog sata

Stanovnici grada Odese na južnoj obali pridržavaju se policijskog sata, nakon što su vlasti upozorile na mogući raketni napad. Zabilježene su najmanje tri eksplozije u gradu i okolici otkako je prije osam dana raketa pogodila naftno postrojenje na periferiji Odese.

Područna uprava naložila je ljudima da ostanu u zatvorenom prostoru, počevši od 21:00 po lokalnom vremenu u subotu navečer do 06:00 sati u ponedjeljak ujutro. Trgovine, restorani i tvrtke su zatvoreni, a nitko ne smije na ulice bez posebne propusnice.

Nedjelja je trebala biti dan za proslavu jer grad obilježava 78 godina otkako je oslobođen od nacističke okupacije tijekom Drugog svjetskog rata. Tada su ruske snage pomagale spašavati ljude ovdje, sada prijete da će učiniti sasvim suprotno. Odesa je bila pod prijetnjom ruskih pomorskih brodova u Crnom moru koji lansiraju rakete prema gradu i mogli bi izvesti amfibijsko iskrcavanje.

10:00 Rusija potvrdila razmjenu zarobljenika s Ukrajinom

Ruska povjerenica za ljudska prava Tatiana Moskalkova potvrdila je da su Rusija i Ukrajina izvršile razmjenu zarobljenika u subotu, piše AlJazeera. Moskalkova je rekla da su među razmijenjenima u Rusiju četiri zaposlenika Državne korporacije za atomsku energiju Rosatom.

- Rano jutros sletjeli su na rusko tlo - rekla je Moskalkova u online objavi.

9:37 Devet humanitarnih koridora

Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk rekla je da je Kijev dogovorio korištenje devet humanitarnih koridora kako bi pomogao ljudima da pobjegnu od teških borbi na istoku zemlje, uključujući i privatne automobile iz Mariupolja. U izjavi na svom Telegram kanalu u nedjelju, Vereshchuk je rekla:

- Sve rute za humanitarne koridore u regiji Lugansk funkcionirat će sve dok postoji prekid vatre od strane okupatorskih ruskih postrojbi. Iz ukrajinskih gradova humanitarnim hodnicima u subotu je evakuirano ukupno 4.553 ljudi.

9:25 Više od 46.000 eksplozivnih naprava deaktivirano od početka rata

Ukrajinska državna služba za hitne slučajeve priopćila je da su njezine pirotehničke jedinice u jednom danu neutralizirale više od 2700 eksplozivnih naprava. Od početka rata, objavili su na Telegram kanalu, deaktivirano je sveukupno 46.275 eksplozivnih naprava.

9:12 Josep Borrell, visoki predstavnik EU za vanjsku politiku napisao je na Twitteru da će “Ukrajina prevladati i ustati još snažnije. A EU će i dalje stajati uz vas na svakom koraku”.

#Ukraine will prevail and rise back even stronger. And the EU will continue to stand by you, every step of the way.



Слава Україні! #StandWithUkraine #StopRussia pic.twitter.com/6WpPqsuzDI — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 10, 2022

8:56 Ukrajinski i bjeloruski liječnici izvadili metak iz srca ukrajinskog vojnika

Bjeloruska novinarka Hanna Liubakova objavila je na Twitter profilu da su ukrajinski i bjeloruski liječnici izveli vrlo tešku operaciju - izvadili su metak iz srca jednog ukrajinskog vojnika. Među liječnicima koji su izvodili zahvat je i bjeloruski liječnik Maksim Paulovski koji radi u Kijevu.

Ukrainian and Belarusian doctors performed a very difficult operation - they took out a bullet stuck in the heart of a Ukrainian serviceman. Among them is the Belarusian doctor Maksim Paulouski who works in Kyiv, #Ukraine pic.twitter.com/lLrkFMlqQd — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) April 10, 2022

8:50 Rusija pojačava snage otpuštenim osobljem

Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva kaže da kao odgovor na sve veće gubitke Rusija nastoji povećati broj vojnika s osobljem otpuštenim iz vojne službe od 2012. godine. Navodi se također da napori za povećanje ljudstva uključuju pokušaj regrutacije iz nepriznate regije Pridnjestrovlja u Moldaviji.

8:40 Konvoj kod Harkiva

Ruski vojni konvoj kreće istočno od Harkiva, pokazuju satelitski snimci i vojni izvještaj koji je ukrajinska vojska objavila u svojem najnovijem operativnom izvješću od jutros u 6 sati. Dužnosnici tvrde da ruske snage pokušavaju probiti ukrajinsku obranu u Izumu u Harkivu, u istočnoj Ukrajini, premještajući dodatne jedinice na to područje, dok također pokušavaju uspostaviti potpunu kontrolu nad gradom Mariupoljem.

Konvoj je sadržavao oklopna vozila, kamione, artiljeriju te dodatnu vojnu opremu, a kretao se prema jugu.

Djelomična blokada Harkova i granatiranje grada se nastavlja, rekao je ukrajinski glavni stožer oružanih snaga. Satelitske slike koje je objavila američka privatna svemirska tehnološka tvrtka Maxar Technologies prikazuju vojni konvoj dug osam milja koji se 8. travnja kreće južno kroz grad Velki Burluk na istoku Ukrajine. Grad se nalazi istočno od Harkova, blizu granice Ukrajine s Rusijom.

8:32 Granatiranja u regijama Lugansk i Dnjepar, jedna osoba ranjena

Jedna škola i nekoliko stambenih zgrada pogođene su granatiranjem u ukrajinskim regijama Lugansk i Dnjepar rano u nedjelju ujutro, pri čemu je jedna osoba ranjena i izazvan je požar, rekli su dužnosnici.

Škola i višestambena zgrada granatirani su u gradu Severodonjecku u opkoljenoj regiji Lugansk, rekao je guverner regije. Izgorjelo je nekoliko stanova, a stanovnici su evakuirani iz zgrade, piše The Guardian.

- Dvije visoke zgrade u novoj gradskoj četvrti, kao i zgrada srednje škole našle su se pod jakom vatrom ruske vojske - napisao je Serhi Gaidai na Telegramu.

U središnjem gradu Dnjepru jedna osoba je ranjena u udaru na zgradu. Granatiranje je izazvalo požar koji je ugašen, rekao je regionalni guverner Valentin Rezničenko u zasebnoj objavi.

8:25 U Ukrajini poginuo još jedan ruski general

Prema nepotvrđenim izvještajima, još je jedan visoki ruski general poginuo u bitci u Ukrajini. Pukovnik Alexander Bespalov, zapovjednik 59. gardijske tenkovske pukovnije, navodno je ubijen u borbi ukrajinskih obrambenih snaga.

Russian Colonel Alexander Bespalov, the commander of the 59th Guards Tank Regiment (part of the 144th Guards Motorized Rifle Division), has been killed in battle by the Ukrainian Army. pic.twitter.com/jLMFi93hGY — Visegrád 24 (@visegrad24) April 10, 2022

Bio bi to deveti pukovnik kojeg je ruski predsjednik Vladimir Putin izgubio od početka ruske invazije na Ukrajinu.

8:22 Danas evakuacija Luganska

Stanovnici opkoljene regije Lugansk u istočnoj Ukrajini moći će danas evakuirati to područje s devet vlakova spremnih za bijeg civila, rekao je regionalni guverner Luganska. Rano jutros objavio je tu vijest na Telegramu, a većina vlakova kreće za gradove na zapadu kao što je Lavov.

8:04 Gradovi i sela oko Kijeva ostali su razoreni nakon neuspjelog ruskog pokušaja zauzimanja glavnog grada. Rusko povlačenje otkrilo je mnoštvo civilnih smrtnih slučajeva i razaranja nanesenih kućama, stambenim zgradama i civilnoj infrastrukturi. Evo kako izgleda Borodjanka.

Foto: Stringer/REUTERS Rescuers remove debris of a residential building destroyed during Russia?s invasion in the town of Borodianka, Kyiv region, Ukraine April 9, 2022. REUTERS/Vladyslav Musiienko Photo: Stringer/REUTERS Foto: Stringer/REUTERS A woman cries as she tries to find a body of her son among debris of a residential building destroyed during Russia?s invasion in the town of Borodianka, Kyiv region, Ukraine April 9, 2022. REUTERS/Vladyslav Musiienko Photo: Stringer/REUTERS

7:53 Stiže oružana i novčana infuzija Britanije

Boris Johnson obećao je veliku novu isporuku britanskog oružja i financijske pomoći kako bi se suprotstavio očekivanoj novoj fazi ruske vojne ofenzive.

The Ukrainians have the courage of a lion.



President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion.



The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.



Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

Britanija će poslati 120 oklopnih vozila i nove protubrodske raketne sustave u Ukrajinu. Projektili mogu napraviti ozbiljnu štetu ruskim ratnim brodovima i mogli bi se upotrijebiti za borbu protiv opsade ruske mornarice crnomorskih luka. UK je prošlog tjedna obećao vojnu pomoć u iznosu od 100 milijuna funti, uključujući još 800 protutenkovskih projektila, više protuzračnog oružja, "dronove samoubojice", koji lebde nad bojnim poljem prije napada na metu, te kacige, pancire i naočale za noćno gledanje.

7:45 U jarku benzinske postaje pronađena grobnica

Nedavno je otkrivena grobnica s desecima ukrajinskih civila u Buzovi, oslobođenom selu u blizini glavnog grada Kijeva, rekli su lokalni dužnosnici. Taras Didič, čelnik zajednice Dmitrivka koja uključuje Buzova i nekoliko drugih obližnjih sela, rekao je ukrajinskoj televiziji da su tijela pronađena u jarku blizu benzinske crpke. Broj poginulih tek treba biti potvrđen.

- Sada se vraćamo u život, ali za vrijeme okupacije imali smo svoja 'žarišta', poginuli su mnogi civili - rekao je Didič.

Kako se gradovi vraćaju pod ukrajinsku kontrolu, otkrića masovnih grobnica i civilnih žrtava izazvala su val međunarodne osude, posebice zbog smrti u gradu Buča.

7:30 Ukrajina zabranila sav uvoz iz Rusije

Ukrajina je službeno zabranila sav uvoz iz Rusije, jednog od njezinih ključnih trgovinskih partnera prije rata, s godišnjom vrijednošću uvoza od oko šest milijardi dolara, te pozvala druge zemlje da slijede taj primjer i uvedu oštrije ekonomske sankcije Moskvi.

Od 24. veljače i početka ruske invazije na Ukrajinu, razmjena roba i usluga između dviju susjednih zemalja praktički nije postojala, no subotnji potez podrazumijeva i zakonsku zabranu uvoza iz Rusije, piše Reuters.

- Proračun neprijatelja neće primati naša sredstva, što će smanjiti njegov potencijal za financiranje rata - napisala je ministrica gospodarstva Julia Sviridenko na Facebooku.

Smatra i da takav korak može poslužiti kao primjer zapadnim partnerima Ukrajine i potaknuti ih na snažnije sankcije protiv Rusije, uključujući i embargo na uvoz ruskih energentata i izolaciju svih ruskih banaka.

7:26 Rusi improviziranim eksplozivima slabe ukrajinski moral

Ruske snage nastavljaju koristiti improvizirane eksplozivne naprave, posljedica čega su ljudske žrtve i materijalna šteta, a cilj im je i slabljenje morala te suzbijanje ukrajinske borbe za slobodu, objavilo je u subotu britansko ministarstvo obrane.

Kako je navedeno, ruske snage nastavljaju napadati infrastrukturne ciljeve, pri čemu postoji visoki rizik da civili budu kolateralna šteta. Istaknuto je i da su ruskim napuštanjem sjevera Ukrajine ostali dokazi o "nerazmjernim" napadima na civile. Rusi negiraju napade na civile.

7:03 Stoltenberg: stalna vojna prisutnosn na istočnim granicama NATO-a

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je za britanski Telegraph da NATO radi na planovima o stalnoj vojnoj prisutnosti na svojim istočnim granicama, a u kontekstu suočavanja s eventualnom ruskom agresijom. NATO je "usred temeljne transformacije" koja će imati "dugoročne posljedice" po postupke ruskog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je Stoltenberg.

- Svjedočimo novoj stvarnosti, "novom normalnom" za europsku sigurnost. Stoga smo zatražili od naših vojnih zapovjednika da pruže opcije za ono što nazivamo resetiranjem, to jest dugoročnom prilagodbom NATO-a - rekao je Stoltenberg, apostrofirajući da bi vojne trupe u istočnoeuropskim zemljama članicama trebale postati "punopravno sredstvo odvraćanja".

Stoltenberg, koji bi zbog situacije u Ukrajini mogao dobiti produljenje mandata na čelu saveza za godinu dana, u razgovoru je otkrio da će odluke o svemu biti donesene na summitu NATO-a koji će se u lipnju održati u Madridu.

7:00 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je u subotu da ruska agresija nikada nije bila ograničena samo na Ukrajinu i da joj je meta cijela Europa.

Zelenski je u obraćanju u subotu kasno navečer rekao da je ruska upotreba sile "katastrofa koja će neizbježno pogoditi sve".

- Namjere ruske agresije nisu ograničene samo na Ukrajinu. Europa je meta za Rusiju - ustvrdio je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je rekao da si Rusija još uvijek može "priuštiti živjeti u iluzijama".

- To znači da trebamo još više sankcija i još više oružja za našu državu - apelirao je.

Nakon povlačenja od Kijeva, ruske snage gomilaju se na istoku zemlje, a Zelenski je poručio da je Ukrajina spremna za tešku bitku s agresorom.