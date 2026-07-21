Zelenski smijenio Oleksandra Sirskog! Poznato tko će biti novi šef ukrajinske vojske

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog, objavio je BBC. Odluka dolazi samo nekoliko dana nakon razrješenja ministra obrane Mihajla Fedorova, koje je izazvalo prosvjede diljem zemlje. Prema pisanju BBC-ja, ubrzo nakon Fedorovljeve smjene potvrđene su informacije da je razlog njegova odlaska bio sukob sa Sirskim.

Fedorov (35) tijekom mandata stekao je veliku popularnost u Ukrajini zbog reformi u Ministarstvu obrane, modernizacije oružanih snaga i mjera usmjerenih na suzbijanje korupcije. S druge strane, Sirski (60) dio javnosti i vojnih krugova smatra zapovjednikom sovjetske vojne škole koji nije bio sklon provođenju radikalnijih promjena u vojsci.

Poznat novi šef ukrajinske vojske

Zelenski je u večernjem obraćanju objavio da će novi vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine biti 43-godišnji general-bojnik Mihajlo Drapatij, dosadašnji zapovjednik Združenih snaga. Dodao je da će formalne odluke biti donesene tijekom srijede. Predsjednik je rekao kako je s Drapatijem, vršiteljem dužnosti ministra obrane Jevhenom Hmarom i zamjenikom voditelja Ureda predsjednika Pavlom Palisom dogovorio novu organizaciju Glavnog stožera te odredio prioritete za naredno razdoblje. Među njima su priprema nove obrambene strategije, nastavak reforme vojnog sustava, ubrzanje isporuke oružja, dronova i druge opreme postrojbama, jačanje protuzračne obrane te predstavljanje jasnog plana mobilizacije.

Foto: Ured predsjednika Ukrajine

Drapatij je rođen 1982. godine u Kamjancu Podiljskom, a završio je Harkovski institut tenkovskih snaga i Nacionalno sveučilište obrane Ukrajine. Vojnu karijeru započeo je 2004. u 72. zasebnoj mehaniziranoj brigadi, navodi ukrajinski TSN. Posebno se istaknuo 2014. godine tijekom početka ruske agresije, kada je zapovijedao mehaniziranom bojnom 72. brigade. U svibnju iste godine predvodio je ulazak ukrajinskih snaga u Mariupolj oklopnim vozilima te sudjelovao u izvlačenju ukrajinskih vojnika iz okruženja kod Izvarina.

Nakon početka ruske invazije punog opsega 2022. obnašao je niz visokih zapovjednih dužnosti. U svibnju 2024. preuzeo je zapovjedništvo operativno-taktičke skupine "Harkiv", gdje je vodio obranu tijekom ruske ofenzive na Harkivsku oblast. Kasnije je imenovan zapovjednikom Kopnene vojske, a potom i Združenih snaga.

Ukrajinski mediji ranije su više puta pisali o napetim odnosima između Drapatija i Sirskog te o ograničavanju Drapatijevih ovlasti. Zastupnica Marjana Bezuhla tvrdila je da je premještanjem na mjesto zapovjednika Združenih snaga ostao bez dijela resursa i ovlasti koje je imao kao zapovjednik Kopnene vojske.

Drapatij je ujedno bio jedan od rijetkih visokih vojnih zapovjednika koji je javno podržao smijenjenog ministra obrane Mihajla Fedorova. Nakon Fedorovljeve smjene poručio je da mnogi zapovjednici svakodnevno rade "svladavajući otpor mnogo veći nego što bi trebao postojati tijekom rata", što su mnogi protumačili kao kritiku dosadašnjeg vojnog vrha. Sam Fedorov nakon razrješenja tvrdio je da je Sirski zbog njegovih uspjeha Drapatiju izrekao čak tri disciplinske opomene, što je dodatno potaknulo nagađanja o dugotrajnim nesuglasicama u vrhu ukrajinske vojske.