VIDEO Snažna eksplozija probudila Poljake, ujutro ih dočekao golemi krater: 'Nikad u životu nismo čuli nešto slično'

Veliki krater promjera oko 10 metara pronađen je na polju u mjestu Tarnawa-Kolonija u poljskom Lublinskom vojvodstvu, nakon što su stanovnici tijekom noći čuli snažnu eksploziju. Na teren su odmah upućeni vatrogasci, policija i vojni helikopter, izvijestio je lokalni portal Lublin112. Snimke s mjesta događaja prikazuju veliki udarni krater na poljoprivrednom zemljištu. Lokacija se nalazi oko 70 kilometara od granice s Ukrajinom i približno 150 kilometara od Lavova, koji je tijekom noći bio jedna od meta velikog ruskog raketnog napada. Zbog tog napada Poljska je podigla svoje borbene zrakoplove , a u dijelovima zemlje uz granicu oglasile su se i sirene za uzbunu.

Stanovnici obližnjih mjesta ispričali su da ih je usred noći probudio iznimno snažan prasak. - Nikada u životu nismo čuli nešto slično. Zamalo su nam popucala stakla na prozorima - rekao je jedan od mještana, dodajući kako je udar bio toliko snažan da je imao osjećaj kao da je riječ o potresu. - Čuo se strašan prasak. U stanu su se zatresli prozori, svi smo odmah istrčali van - ispričao je drugi svjedok.

Mještani su nagađali da je riječ o projektilu, dronu ili snažnoj eksploziji, no zasad nema službene potvrde što je izazvalo nastanak kratera. Sustav ranog upozoravanja aktiviran je tijekom noći u Lublinu i okolnim područjima. Vatrogasci su prvi stigli na mjesto događaja i osigurali teren do dolaska policije i vojske. - Osiguravamo mjesto gdje je vjerojatno nešto palo u gradu Tarnawa-Kolonija - rekao je kapetan vatrogasne službe Tomasz Stachyra, glasnogovornik Pokrajinskog stožera Državne vatrogasne službe u Lublinu, prenosi portal Lublin112. Jedan od stanovnika rekao je da je nakon eksplozije iznad područja primijetio vojne helikoptere i borbene zrakoplove.

Zbog nepristupačnog terena službe su područje pretraživale i pomoću quadova, a nakon pronalaska kratera policija je blokirala prilazne ceste do dolaska vojske. Vojnici će detaljno pregledati lokaciju i pokušati utvrditi što je uzrokovalo nastanak velikog udarnog kratera. Poljske oružane snage potvrdile su da su tijekom noći, zbog intenzivnih ruskih napada na Ukrajinu, podigle borbene zrakoplove i zrakoplov za rano upozoravanje te u stanje pripravnosti stavile sustave protuzračne obrane i radarskog nadzora radi zaštite poljskog zračnog prostora.

Local residents in the Polish village of Targowisko heard a massive explosion this morning and found a large crater in a field.



Follows reports of a Russian cruise missile entering Polish airspace overnight. The area has been secured by Polish authorities. pic.twitter.com/dTtkN6DyJj — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 30, 2026

Podsjećamo, u ruskom raketnom napadu na Ukrajinu u četvrtak poginulo je najmanje sedmero ljudi, među njima i dvije djevojčice u dobi od pet i 12 godina u Krivom Rihu. Jedna osoba poginula je u Kijevu, dok je u Lavovu ozlijeđeno najmanje 15 ljudi nakon pogodaka u stambene zgrade. Napadi su uslijedili dok se predsjednik Volodimir Zelenski vraćao iz Sjedinjenih Država, gdje je, prema njegovim riječima, Donald Trump pristao odobriti Ukrajini licence za projektile Patriot.

Zbog ruskih napada Poljska je podignula borbene zrakoplove, aktivirala zrakoplov za rano upozoravanje te stavila protuzračnu obranu u stanje pripravnosti radi zaštite svojeg zračnog prostora. Istodobno je Ukrajina nastavila napade dronovima na rusku infrastrukturu. U gradu Penzi zapalilo se skladište najvećeg ruskog internetskog trgovca Wildberriesa, pri čemu je jedna osoba ozlijeđena, a oko 200 ljudi evakuirano. Tvrtka navodi da su posljednjih dana u napadima oštećena brojna njezina skladišta, što je izazvalo velike logističke i financijske probleme.